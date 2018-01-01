Бристен. Победа Цуренко над Контавейт: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Сегодня, 17:25 1 | Теннис / Видео



За выход в финал турнира Цуренко сразится с пятой ракеткой мира японкой Наоми Осакой, посеянной под вторым номером.







Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира категории WTA Premier в Брисбене (Австралия), одержав победу над эстонкой Аннет Контавейт со счетом 7:5, 6:3 За выход в финал турнира Цуренко сразится с пятой ракеткой мира японкой Наоми Осакой, посеянной под вторым номером.