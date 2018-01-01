На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Бристен. Победа Цуренко над Контавейт: обзор матча 1/4 финала (Видео)
Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира категории WTA Premier в Брисбене (Австралия), одержав победу над эстонкой Аннет Контавейт  со счетом 7:5, 6:3.
За выход в финал турнира Цуренко сразится с пятой ракеткой мира японкой Наоми Осакой, посеянной под вторым номером.



Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Леся Цуренко: Сейчас чувствую себя все увереннее и увереннее
Леся Цуренко вышла в полуфинал на турнире в Брисбене
Брисбен. Леся Цуренко вышла в четвертьфинал
Рим. Победа Свитолиной над Контавейт: Обзор матча 1/2 финала (Видео)
Акапулько. Цуренко – Младенович: обзор четвертьфинального матча (Видео)
Леся Цуренко вышла в финал на турнире в Гуанчжоу
Брисбен. Леся Цуренко вышла в полуфинал
Леся Цуренко прошла первый круг квалификации турнира в Брисбене
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Бристен. Победа Цуренко над Контавейт: обзор матча 1/4 финала (Видео)
Леся Цуренко: Сейчас чувствую себя все увереннее и увереннее
Брисбен. Нишикори обыграл Димитрова и в 1/2 финала встретится с Шарди
Леся Цуренко вышла в полуфинал на турнире в Брисбене
Свитолина потерпела поражение в стартовом матче на турнире в Брисбене
Бристен. Победа Цуренко над Контавейт: обзор матча 1/4 финала (Видео)
НБА. Данки Эмбиида и Таунса – в топ-10 моментов дня (Видео)
Мейвезер нокаутировал Нацукаву (+Видео боя)
НБА. Аллей-уп Янга на Коллинса и баззер-битер Лу Уильямса – в топ-10 моментов дня (Видео)
Стивен Карри забросил из-за боковой за 0,2 секунды до конца матча с «Блэйзерс» (Видео)

Последние новости спорта

18:37

Норвежка Эстберг победила в гонке преследования на «Тур де Ски»; Антипенко – 37-я 61 | Лыжные гонки

18:13

Норвежец Клэбо выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»; Красовский – 58-й 58 | Лыжные гонки

17:25

Бристен. Победа Цуренко над Контавейт: обзор матча 1/4 финала (Видео) 65 | Теннис / Видео

17:11

Леся Цуренко: Сейчас чувствую себя все увереннее и увереннее 82 | Теннис

16:52

Александр Усик - боксер года по версии BoxingScene 103 | Бокс

16:38

Ирина Варвинец: Этот сезон я пропускаю полностью 73 | Биатлон

16:26

Зеппельт: Заявлением о России Бах нанес антидопинговому движению удар в спину 98 | Новости спорта / Олимпийские игры

16:05

Брисбен. Нишикори обыграл Димитрова и в 1/2 финала встретится с Шарди 72 | Теннис

15:38

Леся Цуренко вышла в полуфинал на турнире в Брисбене 112 | Теннис / Главные новости спорта

14:14

Диллиан Уайт: У Уайлдера нет боксерского IQ, а Фьюри я бы нокаутировал 87 | Бокс

Все новости

ФОТО

Беринчик vs Кристобаль (Фото боя)

Победа Уайта над Чисорой в фотографиях

Беринчик и Кристобаль взвесились: Результаты, фото

Денис Беринчик и Росеки Кристобаль провели открытую тренировку (Фото)

Сауль Альварес деклассировал Рокки Филдинга (Фото)

Победа Ломаченко над Педрасой в фотографиях

Ломаченко и Педраса прошли взвешивание: Результаты (Фото, Видео)

ВИДЕО

Бристен. Победа Цуренко над Контавейт: обзор матча 1/4 финала (Видео)

НБА. Данки Эмбиида и Таунса – в топ-10 моментов дня (Видео)

Мейвезер нокаутировал Нацукаву (+Видео боя)

НБА. Аллей-уп Янга на Коллинса и баззер-битер Лу Уильямса – в топ-10 моментов дня (Видео)

Стивен Карри забросил из-за боковой за 0,2 секунды до конца матча с «Блэйзерс» (Видео)

Новогодние «пончики» от Mercedes (Видео)

НБА. Победные броски Богдановича и Лилларда возглавляют топ-10 моментов дня (Видео)



Топ-новости недели

Леся Цуренко вышла в полуфинал на турнире в Брисбене
Свитолина потерпела поражение в стартовом матче на турнире в Брисбене
Брисбен. Леся Цуренко вышла в четвертьфинал
Итальянцы Вирер и Хофер выиграли Рождественскую гонку, Джима и Прима - восьмые
Усик - боксер года по версии The Ring, Ломаченко – тренер года


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2019 (29)
Декабрь 2018 (559)
Ноябрь 2018 (465)
Октябрь 2018 (454)
Сентябрь 2018 (458)
Август 2018 (488)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ чемпионат мира
Показать все теги