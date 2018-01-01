Леся Цуренко: Сейчас чувствую себя все увереннее и увереннее

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Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира категории WTA Premier в Брисбене (Австралия), одержав победу над эстонкой Аннет Контавейт –



Леся Цуренко: «Мне очень нравится этот турнир, люди здесь, да и сама Австралия. Так что, для меня важно выступать здесь хорошо. Конечно, мы привыкаем к тому, что у нас есть продолжительное межсезонье, когда мы просто тренируемся, хотя и розыгрыши тоже играем. Но в матчах ощущения, безусловно, другие. Я с нетерпением ждала старта сезона, чтобы уже сыграть несколько матчей, проверить все, над чем я работала.



Некоторые победы с прошлого года дали мне уверенность, что я могу обыгрывать топ-соперниц. И теперь я чувствую себя все увереннее и увереннее. Надеюсь, что смогу сохранить этот настрой и на Australian Open» , - сказала теннисистка во время интервью на корте.



В полуфинале соперницей Цуренко будет вторая сеяная Наоми Осака из Японии.



«Осака - отличная теннисистка, она так сфокусирована на каждом розыгрыше. У меня будет очень тяжелый матч, я это знаю. Но я буду готова. Как я и сказала, я в предвкушении от того, чтобы играть все больше и больше матчей». Украинская теннисисткавышла в полуфинал турнира категории WTA Premier в Брисбене (Австралия), одержав победу над эстонкой Аннет Контавейт – 7:5, 6:3 «Мне очень нравится этот турнир, люди здесь, да и сама Австралия. Так что, для меня важно выступать здесь хорошо. Конечно, мы привыкаем к тому, что у нас есть продолжительное межсезонье, когда мы просто тренируемся, хотя и розыгрыши тоже играем. Но в матчах ощущения, безусловно, другие. Я с нетерпением ждала старта сезона, чтобы уже сыграть несколько матчей, проверить все, над чем я работала.Некоторые победы с прошлого года дали мне уверенность, что я могу обыгрывать топ-соперниц. И теперь я чувствую себя все увереннее и увереннее. Надеюсь, что смогу сохранить этот настрой и на Australian Open» , - сказала теннисистка во время интервью на корте.В полуфинале соперницей Цуренко будет вторая сеяная Наоми Осака из Японии.«Осака - отличная теннисистка, она так сфокусирована на каждом розыгрыше. У меня будет очень тяжелый матч, я это знаю. Но я буду готова. Как я и сказала, я в предвкушении от того, чтобы играть все больше и больше матчей».

По материалам: btu