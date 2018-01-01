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Брисбен. Нишикори обыграл Димитрова и в 1/2 финала встретится с Шарди
Брисбен. Нишикори обыграл Димитрова и в 1/2 финала встретится с ШардиВ Брисбене (Австралия) на турнире ATP250 - Brisbane International с призовым фондом $527 880 проходят четвертьфинальные матчи.

Девятая ракетка мира, 29-летний японец Кеи Нишикори, посеянный под вторым номером, нанес поражение 27-летнему болгарину Григору Димитрову, занимающему в мировом рейтинге 19-е место, со счетом 7:5, 7:5.

Поединок продолжался 1 час 40 минут. Нишикори сделал три брейка и не удержал одну свою подачу. На счету победителя пять эйсов и две двойные ошибки, а Димитров восемь раз подал навылет и совершил пять двойных ошибок. Теперь счет их личных встреч стал 5:1 в пользу японца.

В полуфинале соревнований соперником Нишикори будет француз Жереми Шарди, который выиграл у Ясутаки Утиямы из Японии – 6:4, 3:6, 7:6(4).

В личном противостоянии Нишикори и Шарди лидирует японец 6:2.

Теннис. ATP250 - Brisbane International. Брисбен (Австралия). Хард. Призовой фонд $527 880. Одиночный разряд. 28 участников.
1/4 финала
Кеи Нишикори (Япония,2) – Григор Димитров (Болгария) – 7:5, 7:5
Жереми Шарди (Франция) – Ясутака Утияма (Япония) – 6:4, 3:6, 7:6(4)
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