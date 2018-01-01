Брисбен. Нишикори обыграл Димитрова и в 1/2 финала встретится с Шарди

Теннис. ATP250 - Brisbane International. Брисбен (Австралия). Хард. Призовой фонд $527 880. Одиночный разряд. 28 участников.



В Брисбене (Австралия) на турнире ATP250 - Brisbane International с призовым фондом $527 880 проходят четвертьфинальные матчи.Девятая ракетка мира, 29-летний японец, посеянный под вторым номером, нанес поражение 27-летнему болгарину, занимающему в мировом рейтинге 19-е место, со счетом 7:5, 7:5.Поединок продолжался 1 час 40 минут. Нишикори сделал три брейка и не удержал одну свою подачу. На счету победителя пять эйсов и две двойные ошибки, а Димитров восемь раз подал навылет и совершил пять двойных ошибок. Теперь счет их личных встреч стал 5:1 в пользу японца.В полуфинале соревнований соперником Нишикори будет француз, который выиграл уиз Японии – 6:4, 3:6, 7:6(4).В личном противостоянии Нишикори и Шарди лидирует японец 6:2.Кеи Нишикори (Япония,2) – Григор Димитров (Болгария) – 7:5, 7:5Жереми Шарди (Франция) – Ясутака Утияма (Япония) – 6:4, 3:6, 7:6(4)