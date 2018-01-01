Свитолина потерпела поражение в стартовом матче на турнире в Брисбене

Теннис. WTA. Premier - Brisbane International. Брисбен (Австралия). Хард. Призовой фонд $1,000,000.

В Брисбене (Австралия) на турнире WTA категории Premier - Brisbane International с призовым фондом $1,000,000 проходят матчи второго круга.Действующая чемпионка турнира, четвертая ракетка мира 24-летняя украинканеожиданно потерпела поражение от своей ровесницы из Беларуси, занимающей в мировом рейтинге 30-е место. Первая сеяная украинка проиграла со счетом 4:6, 6:0, 3:6.Теннисистки провели на корте 1 час 47 минут. За это время соперницы обменялись четырьмя брейками, На счету Элины одиннадцать эйсов и две двойные ошибки, а Саснович три раза подала навылет и совершила семь двойных ошибок. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.В четвертьфинале соперницей Саснович будет хорватка Дона Векич, которая была сильнее голландки Кики Бертенс (6) - 7:6(5), 1:6, 7:5. На данный момент в их личном противостоянии впереди Векич – 2:0.Александра Саснович (Беларусь) – Элина Свитолина (Украина) – 6:4, 0:6, 6:3Дона Векич (Хорватия) – Кики Бертенс Нидерланды, 6) – 7:6(5), 1:6, 7:5