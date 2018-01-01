Стаховский стартовал с победы в квалификации на турнире в Дохе

В Дохе (Катар) на турнире ATP250 - Qatar ExxonMobil Open с призовым фондом $1,416,205 проходит квалификация.135-я ракетка мира, 32-летний украинецстартовал с победы над 20-летним итальянцем, занимающим в рейтинге ATP 215-ю позицию, со счетом 7:6(5), 7:5.Поединок продолжался 1 час 35 минут. Стаховский сделал два брейка и не удержал одну свою подачу. На счету Сергея три эйса и две двойные ошибки, а Морони два раза подал навылет и пять раз ошибся на подаче. Это была первая встреча теннисистов.За выход в основную сетку турнираь соперником Стаховского будет 88-я ракетка мира, 27-летний босниец Мирза Башич, посеянный под вторым номером. В их личном противостоянии лидирует босниец – 1:0.