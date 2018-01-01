Брисбен. Ястремская, Костюк и Козлова с побед стартовали в квалификации

Теннис. WTA. Premier - Brisbane International. Брисбен (Австралия). Хард. Призовой фонд $1,000,000.

Сегодня, 28 декабря в Брисбене (Австралия) на турнире WTA категории Premier - Brisbane International с призовым фондом $1,000,000 проходили матчи первого круга квалификации. За выход в основную сетку турнира борются три украинских теннисистки. Все три украинки успешно преодолели барьер первого раунда квалификации.58-я ракетка мира, 18-летняя украинка, посеянная под вторым номером, в трех сетах сломила сопротивление 32-летней американки, занимающей в мировом рейтинге 129-е место, со счетом 3:6, 6:1, 6:4.Теннисистки провели на корте 1 час 55 минут. Теперь счет их личных встреч стал 2:1 в пользу украинки.Следующей соперницей Ястремской будет 144-й номер рейтинга WTA чешка. В их личном противостоянии лидирует Мухова – 2:0.16-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 119-е место, стартовала с победы над 91-й ракеткой мира, 26-летней британкой, посеянной под пятым номером. Матч продолжался 2 часа 5 минут и завершился в пользу украинки со счетом 6:7(3), 6:2, 6:3.Во втором круге Костюк сыграет с чешкой, занимающей в мировом рейтинге 139-ю позицию. На данный момент в их личном противостоянии впереди чешка – 1:0.98-я ракетка мира, 24-летняя украинка, посеянная под седьмым номером, за 1 час 17 минут одержала победу над 159-м номером рейтинга WTA 23-летней американкойсо счетом 6:4, 6:4.Следующей соперницей Козловой стала британка, занимающая в рейтинге WTA 149-е место. Ранее теннисистки не встречались.Напомним, украинская теннисисткана турнире Brisbane International будет защищать звание действующей чемпионки турнира.Даяна Ястремская (Украина, 2) – Варвара Лепченко (США) – 3:6, 6:1, 6:4Марта Костюк (Украина) – Хизер Уотсон (Великобритания, 5) – 6:7(3), 6:2, 6:3Катерина Козлова (Украина, 7) - Элли Кик (США) – 6:4, 6:4