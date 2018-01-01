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Брисбен. Ястремская, Костюк и Козлова с побед стартовали в квалификации
Брисбен. Ястремская, Костюк и Козлова с побед стартовали в квалификацииСегодня, 28 декабря в Брисбене (Австралия) на турнире WTA категории Premier - Brisbane International с призовым фондом $1,000,000 проходили матчи первого круга квалификации. За выход в основную сетку турнира борются три украинских теннисистки. Все три украинки успешно преодолели барьер первого раунда квалификации.

58-я ракетка мира, 18-летняя украинка Даяна Ястремская, посеянная под вторым номером, в трех сетах сломила сопротивление 32-летней американки Варвары Лепченко, занимающей в мировом рейтинге 129-е место, со счетом 3:6, 6:1, 6:4.
Теннисистки провели на корте 1 час 55 минут. Теперь счет их личных встреч стал 2:1 в пользу украинки.
Следующей соперницей Ястремской будет 144-й номер рейтинга WTA чешка Каролина Мухова. В их личном противостоянии лидирует Мухова – 2:0.

16-летняя украинка Марта Костюк, занимающая в мировом рейтинге 119-е место, стартовала с победы над 91-й ракеткой мира, 26-летней британкой Хизер Уотсон, посеянной под пятым номером. Матч продолжался 2 часа 5 минут и завершился в пользу украинки со счетом 6:7(3), 6:2, 6:3.
Во втором круге Костюк сыграет с чешкой Мари Бузковой, занимающей в мировом рейтинге 139-ю позицию. На данный момент в их личном противостоянии впереди чешка – 1:0.

98-я ракетка мира, 24-летняя украинка Катерина Козлова, посеянная под седьмым номером, за 1 час 17 минут одержала победу над 159-м номером рейтинга WTA 23-летней американкой Элли Кик со счетом 6:4, 6:4.
Следующей соперницей Козловой стала британка Гарриет Дарт, занимающая в рейтинге WTA 149-е место. Ранее теннисистки не встречались.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина на турнире Brisbane International будет защищать звание действующей чемпионки турнира.

Теннис. WTA. Premier - Brisbane International. Брисбен (Австралия). Хард. Призовой фонд $1,000,000. 
Квалификация. Первый круг.
Даяна Ястремская (Украина, 2) – Варвара Лепченко (США) – 3:6, 6:1, 6:4

Марта Костюк (Украина) – Хизер Уотсон (Великобритания, 5) – 6:7(3), 6:2, 6:3

Катерина Козлова (Украина, 7) - Элли Кик (США) – 6:4, 6:4
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