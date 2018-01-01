Брисбен. Ястремская, Костюк и Козлова с побед стартовали в квалификации

Словачка Влхова победила в гигантском слаломе на австрийском этапе Кубка мира 55 | Горнолыжный спорт
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