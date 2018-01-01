Серена Уильямс: 24-й «Шлем» стал моей целью

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс, в Абу-Даби проигравшая выставочный матч сестре Винус (6:4, 3:6, 8:10), рассказала о своих целях на новый сезон, в котором она может повторить рекорд Маргарет Корт по одиночным «Шлемам» (24). Слова Серены приводит Sport360°.«24-й «Шлем» стал моей целью по мере того, как я к нему приближалась: взяла 22-й, потом 23-й. Разумеется, я хочу его выиграть, но для этого мне нужно будет обыграть много сильных соперниц.Физически я готова хорошо. Сегодня я много бегала и устала только в одном розыгрыше – да и то, восстановилась за 20 секунд, что не может не радовать».