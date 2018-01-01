На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Серена Уильямс: 24-й «Шлем» стал моей целью
Серена Уильямс: 24-й «Шлем» стал моей целью23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс, в Абу-Даби проигравшая выставочный матч сестре Винус (6:4, 3:6, 8:10), рассказала о своих целях на новый сезон, в котором она может повторить рекорд Маргарет Корт по одиночным «Шлемам» (24). Слова Серены приводит Sport360°.

«24-й «Шлем» стал моей целью по мере того, как я к нему приближалась: взяла 22-й, потом 23-й. Разумеется, я хочу его выиграть, но для этого мне нужно будет обыграть много сильных соперниц.

Физически я готова хорошо. Сегодня я много бегала и устала только в одном розыгрыше – да и то, восстановилась за 20 секунд, что не может не радовать».
По материалам: Чемпионат.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

24-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» рассказала о лесбиянках в теннисе
Серена Уильямс: Надеюсь, моя дочь не будет играть в теннис
Серена Уильямс может досрочно завершить сезон
Серена Уильямс побила рекорд Навратиловой по количеству побед на турнирах «Большого шлема»
Серена Уильямс: Принять участие в первом женском матче в Абу-Даби — большая честь
US Open. Серена Уильямс отдала своей сестре Винус три гейма и вышла в 1/8 финала
Винус. Уильямс: Серена провела лучший матч в истории наших противостояний
Серена Уильямс ждет ребенка
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Брисбен. Ястремская, Костюк и Козлова с побед стартовали в квалификации
Серена Уильямс: 24-й «Шлем» стал моей целью
Навратилова: Соболенко и Свитолина могут выиграть свои дебютные ТБШ в 2019 году
Брисбен. Ястремская, Козлова и Костюк стартуют в квалификации
Серена Уильямс назвала самую важную вещь, которую она сделала в жизни

Последние новости спорта

19:58

Словачка Влхова победила в гигантском слаломе на австрийском этапе Кубка мира 55 | Горнолыжный спорт

19:42

Словенский горнолыжник госпитализирован после падения в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Италии 82 | Горнолыжный спорт

19:24

Итальянец Парис выиграл скоростной спуск на домашнем этапе Кубка мира (+Видео) 69 | Горнолыжный спорт

19:03

Хэмилтон: Феттель сам предложил поменяться шлемами 66 | Формула-1

18:51

Стивен Карри забросил из-за боковой за 0,2 секунды до конца матча с «Блэйзерс» (Видео) 74 | Баскетбол / Видео

18:26

Брисбен. Ястремская, Костюк и Козлова с побед стартовали в квалификации 78 | Теннис

17:41

Новогодние «пончики» от Mercedes (Видео) 90 | Формула-1 / Видео

17:31

Вольфф: Леклер и Феттель – у Ferrari могут быть проблемы 81 | Формула-1

17:18

Юлия Джима - лучшая спортсменка декабря в Украине 88 | Биатлон / Главные новости спорта

17:11

Эдди Хирн назвал возможные дату и место следующего боя Усика 85 | Бокс

Все новости

ФОТО

Беринчик vs Кристобаль (Фото боя)

Победа Уайта над Чисорой в фотографиях

Беринчик и Кристобаль взвесились: Результаты, фото

Денис Беринчик и Росеки Кристобаль провели открытую тренировку (Фото)

Сауль Альварес деклассировал Рокки Филдинга (Фото)

Победа Ломаченко над Педрасой в фотографиях

Ломаченко и Педраса прошли взвешивание: Результаты (Фото, Видео)

ВИДЕО

Стивен Карри забросил из-за боковой за 0,2 секунды до конца матча с «Блэйзерс» (Видео)

Новогодние «пончики» от Mercedes (Видео)

НБА. Победные броски Богдановича и Лилларда возглавляют топ-10 моментов дня (Видео)

НБА. Данки Уайтсайда, Маинми и победный лэй-ап Харриса – в топ-10 моментов дня (Видео)

Элина Свитолина тренируется и танцует (Видео)

НБА Карри, Дончич и Брэдли – в топ-10 моментов дня (Видео)

НБА Данки Эмбиида и Дончича– в топ-10 моментов дня (Видео)



Топ-новости недели

Юлия Джима - лучшая спортсменка декабря в Украине
Александр Усик – среди номинантов WBC на звание лучшего боксера года
Три боксера из Украины в топ-20 P4P по версии BoxingTalk
Словачка Кузьмина выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Нове Место; Пидгрушная – 18-я
Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Нове-Место; Пидручный – 17-й


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Декабрь 2018 (543)
Ноябрь 2018 (465)
Октябрь 2018 (454)
Сентябрь 2018 (458)
Август 2018 (488)
Июль 2018 (452)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ чемпионат мира
Показать все теги