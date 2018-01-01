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Брисбен. Ястремская, Козлова и Костюк стартуют в квалификации
Брисбен. Ястремская, Козлова и Костюк стартуют в квалификации29 декабря – 6 января в Брисбене (Австралия) состоится турнир WTA категории Premier - Brisbane International с призовым фондом $1,000,000. Украинская теннисистка Элина Свитолина будет защищать звание действующей чемпионки турнира.

Состоялась жеребьевка квалификации, в которой примут участие три украинские теннисистки.

Даяна Ястремская, посеянная под вторым номером, сыграет против американки Варвары Лепченко, занимающей в мировом рейтинге 129-е место.
Катерина Козлова, получившая седьмой номер посева в первом раунде встретится со 159-м номером рейтинга WTA американкой Элли Кик.
Первой соперницей Марты Костюк будет 91-я ракетка мира британка Хизер Уотсон, посеянная под пятым номером.
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