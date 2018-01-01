Брисбен. Ястремская, Козлова и Костюк стартуют в квалификации

Вчера, 17:19 107 | Теннис

29 декабря – 6 января в Брисбене (Австралия) состоится турнир WTA категории Premier - Brisbane International с призовым фондом $1,000,000. Украинская теннисистка Элина Свитолина будет защищать звание действующей чемпионки турнира.



Состоялась жеребьевка квалификации, в которой примут участие три украинские теннисистки.



Даяна Ястремская, посеянная под вторым номером, сыграет против американки Варвары Лепченко, занимающей в мировом рейтинге 129-е место.

Катерина Козлова, получившая седьмой номер посева в первом раунде встретится со 159-м номером рейтинга WTA американкой Элли Кик.

Первой соперницей Марты Костюк будет 91-я ракетка мира британка Хизер Уотсон, посеянная под пятым номером.

29 декабря – 6 января в Брисбене (Австралия) состоится турнир WTA категории Premier - Brisbane International с призовым фондом $1,000,000. Украинская теннисисткабудет защищать звание действующей чемпионки турнира.Состоялась жеребьевка квалификации, в которой примут участие три украинские теннисистки.посеянная под вторым номером, сыграет против американки Варвары Лепченко, занимающей в мировом рейтинге 129-е место., получившая седьмой номер посева в первом раунде встретится со 159-м номером рейтинга WTA американкой Элли Кик.Первой соперницейбудет 91-я ракетка мира британка Хизер Уотсон, посеянная под пятым номером.