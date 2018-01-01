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Серена Уильямс назвала самую важную вещь, которую она сделала в жизни
Серена Уильямс назвала самую важную вещь, которую она сделала в жизниАмериканка Серена Уильямс считает, что возможность помогать детям — это важнейшая вещь, которую ей дали успехи в спорте.

«Очевидно, что никто из теннисистов не хочет иметь взлётов и падений — всем хочется выступать стабильно и желательно стабильно хорошо, – цитирует Уильямс-младшую Tennis World USA. - Тем не менее, в любой карьере случаются и взлёты, и падения, и самым важным моментом является то, как вы справляетесь со спадами. Именно по таким ситуация и нужно судить о спортсмене.

Иногда я намеренно оказываю на себя давление, в других случаях мне наоборот нужно расслабиться, улыбнуться и сделать глубокий вдох.

Самая важная вещь, которую я сделала в своей жизни? Думаю, это открытие своей школы в Африке и прочие вещи, связанные с помощью детям. Я бы не смогла осуществить такие вещи, не добившись успехов в теннисе. Это очень многое для меня значит».
По материалам: Чемпионат.com
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