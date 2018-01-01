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Доминика Цибулкова открыла теннисную академию
Доминика Цибулкова открыла теннисную академиюЭкс четвёртая ракетка мира из Словакии Доминика Цибулкова объявила об открытии собственной теннисной академии в Братиславе — Love4Tennis Dominica Cibulkova Academy.

«Я всегда мечтала о собственной теннисной академии. Мечтала помогать талантам реализовывать свои мечты, как это сделала я. Получала огромное удовольствие, открыв свою новую академию», – написала Доминика в «инстаграме».

В 2018 году Доминика провела 47 матчей, одержав победы в 28 из них. Сезон Цибулкова завершила на 25-й строчке в рейтинге WTA. Её последним титулом остаётся победа на Итоговом турнире WTA в 2016 году. В том сезоне словачка выиграла четыре трофея – столько же, сколько за все остальные годы профессиональной карьеры.

Матч Цибулковой с Анжеликой Кербер на US Open стал пятым в списке лучших игр на турнирах «Большого шлема» в сезоне-2018.
По материалам: Чемпионат.com
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