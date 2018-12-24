Элина Свитолина тренируется и танцует (Видео)

Вчера, 17:15 108 | Теннис / Видео



Свитолина поделилась видео из тренажёрного зала, где она накануне Рождества не только тренируется, но и танцует. Представленное видео Элина подписала: «Рывок перед объеданием».



Напомним, в 2018 году Свитолина выиграла турниры в Брисбене (Австралия), Дубае (ОАЭ), Риме (Италия), а также стала победительницей Итогового чемпионата WTA в Сингапуре.

На данный момент в рейтинге WTA Свитолина занимает четвертое место.

View this post on Instagram Last FINAL push before food coma ????????#XmasPreps A post shared by Elina Svitolina?? (@elisvitolina) on Dec 24, 2018 at 2:19am PST

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает подготовку к старту нового сезона.Свитолина поделилась видео из тренажёрного зала, где она накануне Рождества не только тренируется, но и танцует. Представленное видео Элина подписала: «Рывок перед объеданием».Напомним, в 2018 году Свитолина выиграла турниры в Брисбене (Австралия), Дубае (ОАЭ), Риме (Италия), а также стала победительницей Итогового чемпионата WTA в Сингапуре.На данный момент в рейтинге WTA Свитолина занимает четвертое место.