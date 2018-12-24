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Элина Свитолина тренируется и танцует (Видео)
Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает подготовку к старту нового сезона.
Свитолина поделилась видео из тренажёрного зала, где она накануне Рождества не только тренируется, но и танцует. Представленное видео Элина подписала: «Рывок перед объеданием».
 
Напомним, в 2018 году Свитолина выиграла турниры в Брисбене (Австралия), Дубае (ОАЭ), Риме (Италия), а также стала победительницей Итогового чемпионата WTA в Сингапуре.
На данный момент  в рейтинге  WTA Свитолина занимает четвертое место.

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