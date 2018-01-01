На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Муратоглу: Надаль прав – тренерские подсказки нужно разрешить
Муратоглу: Надаль прав – тренерские подсказки нужно разрешитьТренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу в очередной раз призвал разрешить тренерам подсказывать своим подопечным во время матчей.

«Я никогда не понимал, почему теннис является практически единственным видом спорта, в котором не допускаются подсказки тренера во время матчей. Ведь это допускается практически во всех других дисциплинах.

Боксёры получают постоянный поток советов из своих углов, велосипедисты используют радиосвязь со своими командами, а игроки в гольф регулярно общаются со своими кедди. Люди, которые выступают против подсказок на корте, говорят, что причиной является то, что теннис – это индивидуальный вид спорта.

Но почему теннис должен отличаться от любого другого вида спорта? Суть каждого отдельного вида спорта заключается в том, чтобы пытаться найти способы победить своих противников, при этом в других видах всем разрешается делать это с помощью вашего тренера.

Более того, как говорил Надаль, когда вы путешествуете весь год со своим тренером, нет смысла запрещать использовать этого человека в самые важные моменты», – цитирует Муратоглу Tennis World USA.

Напомним, в финале Открытого чемпионата США началом большого скандала с участием Серены Уильямс стала подсказка Муратоглу, за которую американка была наказана предупреждением.
По материалам: Чемпионат.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

WTA заявила о разном отношении к мужчинам и женщинам в теннисе после инцидента с Уильямс
Владимир Кличко: Сейчас в боксе попираются две главные составляющие: спортсмены и болельщики
Муратоглу: Сняться с «РГ» перед матчем с Шараповой было прекрасной идеей Серены
Муратоглу: Цель Серены Уильямс — победа на оставшихся турнирах «Большого шлема»
Тренер Серены Уильямс раскритиковал приглашение Шараповой на US Open
Патрик Муратоглу: Серена сегодня вообще не могла двигаться
Тренер Серены Уильямс: Свитолина – хороший игрок
Хрюнов: Лебедеву в бою с Каленга не хватало опытного тренера
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Муратоглу: Надаль прав – тренерские подсказки нужно разрешить
Дело об опеке над сыном Азаренко будет проходить в США
Директор Итогового чемпионата ATP: после Федерера и Надаля будет пустота
Удар Халеп в матче с Радваньской признан лучшим по итогам года (Видео)
Ольга Савчук показала награду от Международной федерации тенниса

Последние новости спорта

22:25

Беринчик и Кристобаль взвесились: Результаты, фото 79 | Бокс / Фото

22:06

Анастасия Меркушина: Бежалось непросто, трасса очень тяжелая 75 | Биатлон

21:51

Вита Семеренко: Сегодня мы доказали, что мы сильная команда 92 | Биатлон

21:32

Женская сборная Италии по биатлону лидирует в Кубке наций; Украина сохранила 7-е место 83 | Биатлон

21:15

Итальянка Вирер лидирует в общем зачете Кубка мира; Пидгрушная поднялась на 14-е место 82 | Биатлон

20:50

Итальянка Вирер возглавила зачет спринтов; Пидгрушная вошла в топ-10 72 | Биатлон

20:12

Вита Семеренко – седьмая в спринте на этапе Кубка мира в Нове Место 111 | Биатлон / Главные новости спорта

17:28

Муратоглу: Надаль прав – тренерские подсказки нужно разрешить 105 | Теннис

17:06

Дэвид Хэй: Единственный, у кого были шансы в бою с Джошуа, — это Поветкин 115 | Бокс

16:58

Дело об опеке над сыном Азаренко будет проходить в США 94 | Теннис

Все новости

ФОТО

Беринчик и Кристобаль взвесились: Результаты, фото

Денис Беринчик и Росеки Кристобаль провели открытую тренировку (Фото)

Сауль Альварес деклассировал Рокки Филдинга (Фото)

Победа Ломаченко над Педрасой в фотографиях

Ломаченко и Педраса прошли взвешивание: Результаты (Фото, Видео)

Ломаченко vs Педраса: Дуэль взглядов (Видео, Фото)

Бой Уайлдер – Фьюри в фотографиях

ВИДЕО

НБА Данк Дуэйна Уэйда – возглавляет топ-5 моментов дня (Видео)

Ломаченко: Я думал, что после второго нокдауна бой с Педрасой закончен (Видеоинтервью)

НБА Данки Леонарда и Адетокунбо – в топ-10 моментов дня (Видео)

НХЛ. «Вашингтон» - «Питтсбург»: Овечкин подрался с Летангом, Уилсон с Олексяком (Видео)

НБА. Данки Гэя, Гранта и Хардена - в топ-10 моментов дня (Видео)

Удар Халеп в матче с Радваньской признан лучшим по итогам года (Видео)

НБА. Данки Энтони Дэвиса и Деррика Джонса - в топ-10 моментов дня (Видео)



Топ-новости недели

Вита Семеренко – седьмая в спринте на этапе Кубка мира в Нове Место
Александр Усик — лучший боксер года по версии ESPN
Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубке мира в Нове Место; Пидручный – 19-й
Определились победители и призеры чемпионата Украины по фигурному катанию
Украинка Елизавета Яхно признана лучшей синхронисткой мира в 2018 году


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Декабрь 2018 (414)
Ноябрь 2018 (465)
Октябрь 2018 (454)
Сентябрь 2018 (458)
Август 2018 (488)
Июль 2018 (452)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ чемпионат мира
Показать все теги