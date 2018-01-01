Муратоглу: Надаль прав – тренерские подсказки нужно разрешить

Тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу в очередной раз призвал разрешить тренерам подсказывать своим подопечным во время матчей.«Я никогда не понимал, почему теннис является практически единственным видом спорта, в котором не допускаются подсказки тренера во время матчей. Ведь это допускается практически во всех других дисциплинах.Боксёры получают постоянный поток советов из своих углов, велосипедисты используют радиосвязь со своими командами, а игроки в гольф регулярно общаются со своими кедди. Люди, которые выступают против подсказок на корте, говорят, что причиной является то, что теннис – это индивидуальный вид спорта.Но почему теннис должен отличаться от любого другого вида спорта? Суть каждого отдельного вида спорта заключается в том, чтобы пытаться найти способы победить своих противников, при этом в других видах всем разрешается делать это с помощью вашего тренера.Более того, как говорил Надаль, когда вы путешествуете весь год со своим тренером, нет смысла запрещать использовать этого человека в самые важные моменты», – цитирует Муратоглу Tennis World USA.Напомним, в финале Открытого чемпионата США началом большого скандала с участием Серены Уильямс стала подсказка Муратоглу, за которую американка была наказана предупреждением.