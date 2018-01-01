На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Дело об опеке над сыном Азаренко будет проходить в США
Дело об опеке над сыном Азаренко будет проходить в СШААпелляционный суд США принял апелляцию Билла Маккига — отца ребёнка белорусской теннисистки Виктории Азаренко. Рассмотрение дела продолжится в Лос-Анджелесе (США), сообщает Metropolitan News.

Маккиг и Азаренко ведут тяжбу об опеке над двухлетним сыном, Лео. Ранее дело рассматривалось в белорусском суде, который отдал опеку Азаренко. Маккиг подал апелляцию в суд США. Американский суд установил, что Маккиг не был уведомлён о заседании, которое проходило в Минске (Беларусь).

Ранее Азаренко сообщила, что планирует взять с собой Лео в Австралию на Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в году, который стартует в январе 2019 года.

Азаренко родила ребёнка в декабре 2016-го. Летом 2017 года стало известно о расставании пары.
По материалам: Чемпионат.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Уимблдон. Азаренко обыграла Веснину и вышла в третий круг
Серена Уильямс нанесла визит молодой маме - Виктории Азаренко
Виктория Азаренко родила сына
Стеклянный лифт для Виктории Азаренко
Australian Open. Азаренко в &#188; финала ждет победительницу матча Радваньска - Мугуруса
Australian Open. Азаренко продолжает защиту титула
US Open. Азаренко не пустила Иванович в &#188; финала
Азаренко снялась с турнира в Торонто из-за травмы
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Муратоглу: Надаль прав – тренерские подсказки нужно разрешить
Дело об опеке над сыном Азаренко будет проходить в США
Директор Итогового чемпионата ATP: после Федерера и Надаля будет пустота
Удар Халеп в матче с Радваньской признан лучшим по итогам года (Видео)
Ольга Савчук показала награду от Международной федерации тенниса

Последние новости спорта

22:25

Беринчик и Кристобаль взвесились: Результаты, фото 79 | Бокс / Фото

22:06

Анастасия Меркушина: Бежалось непросто, трасса очень тяжелая 75 | Биатлон

21:51

Вита Семеренко: Сегодня мы доказали, что мы сильная команда 92 | Биатлон

21:32

Женская сборная Италии по биатлону лидирует в Кубке наций; Украина сохранила 7-е место 83 | Биатлон

21:15

Итальянка Вирер лидирует в общем зачете Кубка мира; Пидгрушная поднялась на 14-е место 82 | Биатлон

20:50

Итальянка Вирер возглавила зачет спринтов; Пидгрушная вошла в топ-10 72 | Биатлон

20:12

Вита Семеренко – седьмая в спринте на этапе Кубка мира в Нове Место 111 | Биатлон / Главные новости спорта

17:28

Муратоглу: Надаль прав – тренерские подсказки нужно разрешить 104 | Теннис

17:06

Дэвид Хэй: Единственный, у кого были шансы в бою с Джошуа, — это Поветкин 115 | Бокс

16:58

Дело об опеке над сыном Азаренко будет проходить в США 94 | Теннис

Все новости

ФОТО

Беринчик и Кристобаль взвесились: Результаты, фото

Денис Беринчик и Росеки Кристобаль провели открытую тренировку (Фото)

Сауль Альварес деклассировал Рокки Филдинга (Фото)

Победа Ломаченко над Педрасой в фотографиях

Ломаченко и Педраса прошли взвешивание: Результаты (Фото, Видео)

Ломаченко vs Педраса: Дуэль взглядов (Видео, Фото)

Бой Уайлдер – Фьюри в фотографиях

ВИДЕО

НБА Данк Дуэйна Уэйда – возглавляет топ-5 моментов дня (Видео)

Ломаченко: Я думал, что после второго нокдауна бой с Педрасой закончен (Видеоинтервью)

НБА Данки Леонарда и Адетокунбо – в топ-10 моментов дня (Видео)

НХЛ. «Вашингтон» - «Питтсбург»: Овечкин подрался с Летангом, Уилсон с Олексяком (Видео)

НБА. Данки Гэя, Гранта и Хардена - в топ-10 моментов дня (Видео)

Удар Халеп в матче с Радваньской признан лучшим по итогам года (Видео)

НБА. Данки Энтони Дэвиса и Деррика Джонса - в топ-10 моментов дня (Видео)



Топ-новости недели

Вита Семеренко – седьмая в спринте на этапе Кубка мира в Нове Место
Александр Усик — лучший боксер года по версии ESPN
Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубке мира в Нове Место; Пидручный – 19-й
Определились победители и призеры чемпионата Украины по фигурному катанию
Украинка Елизавета Яхно признана лучшей синхронисткой мира в 2018 году


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Декабрь 2018 (414)
Ноябрь 2018 (465)
Октябрь 2018 (454)
Сентябрь 2018 (458)
Август 2018 (488)
Июль 2018 (452)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ чемпионат мира
Показать все теги