Дело об опеке над сыном Азаренко будет проходить в США

Вчера, 16:58 88 | Теннис

Апелляционный суд США принял апелляцию Билла Маккига — отца ребёнка белорусской теннисистки Виктории Азаренко. Рассмотрение дела продолжится в Лос-Анджелесе (США), сообщает Metropolitan News.



Маккиг и Азаренко ведут тяжбу об опеке над двухлетним сыном, Лео. Ранее дело рассматривалось в белорусском суде, который отдал опеку Азаренко. Маккиг подал апелляцию в суд США. Американский суд установил, что Маккиг не был уведомлён о заседании, которое проходило в Минске (Беларусь).



Ранее Азаренко сообщила, что планирует взять с собой Лео в Австралию на Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в году, который стартует в январе 2019 года.



Азаренко родила ребёнка в декабре 2016-го. Летом 2017 года стало известно о расставании пары. Апелляционный суд США принял апелляцию Билла Маккига — отца ребёнка белорусской теннисистки Виктории Азаренко. Рассмотрение дела продолжится в Лос-Анджелесе (США), сообщает Metropolitan News.Маккиг и Азаренко ведут тяжбу об опеке над двухлетним сыном, Лео. Ранее дело рассматривалось в белорусском суде, который отдал опеку Азаренко. Маккиг подал апелляцию в суд США. Американский суд установил, что Маккиг не был уведомлён о заседании, которое проходило в Минске (Беларусь).Ранее Азаренко сообщила, что планирует взять с собой Лео в Австралию на Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в году, который стартует в январе 2019 года.Азаренко родила ребёнка в декабре 2016-го. Летом 2017 года стало известно о расставании пары.