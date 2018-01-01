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Директор Итогового чемпионата ATP: после Федерера и Надаля будет пустота
Директор Итогового чемпионата ATP: После Федерера и Надаля будет пустотаТурнирный директор Итогового чемпионата ATP Адам Хогг выразил опасения за будущее мужского тенниса. Функционер считает, что с завершением эпохи Роджера Федерера и Рафаэля Надаля в теннисе наступит пустота.

«Могу ли я представить теннис без Федерера и Надаля? Да. Будет ли мужской теннис другим? Да, конечно, — цитирует Хогга Daily Express. - Впрочем, аналогичная ситуация была и 30 лет назад. Тогда то же самое говорили о Джоне Макинрое, Бьорне Борге и Джимми Коннорсе. Им на смену пришли Пит Сампрас и Андре Агасси.

Думаю, мы уже готовимся к новой эре. Мы смотрим, как прогрессируют Стефанос Циципас, Александр Зверев и Карен Хачанов — некоторые из тех, кто придёт на смену. Думаю, мы движемся в правильном направлении. Но, конечно, уход игроков уровня Рафы и Роджера оставит пустоту в теннисе. В то же время я уверен, что среди нынешних молодых игроков есть будущие суперзвёзды».
По материалам: Чемпионат.com
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