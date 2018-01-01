Удар Халеп в матче с Радваньской признан лучшим по итогам года (Видео)

Вчера, 19:27 103 | Теннис / Видео

Удар румынской теннисистки Симоны Халеп в матче с полькой Агнешкой Радваньской на турнире в Майами (США) признан лучшим по итогам 2018 года, сообщает официальный сайт тура.



За удар Халеп проголосовали 48% респондентов.



Также в топе находились Агнешка Радваньска, получившая 31% глосов, представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй (11%) и Онс Жабер (10%) из Туниса.



На прошедшей неделе Симона Халеп была признана «Теннисисткой года» в Румынии.

Удар румынской теннисистки Симоны Халеп в матче с полькой Агнешкой Радваньской на турнире в Майами (США) признан лучшим по итогам 2018 года, сообщает официальный сайт тура.За удар Халеп проголосовали 48% респондентов.Также в топе находились Агнешка Радваньска, получившая 31% глосов, представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй (11%) и Онс Жабер (10%) из Туниса.На прошедшей неделе Симона Халеп была признана «Теннисисткой года» в Румынии.