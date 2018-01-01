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Удар Халеп в матче с Радваньской признан лучшим по итогам года (Видео)
Удар Халеп в матче с Радваньской признан лучшим по итогам года (Видео)Удар румынской теннисистки Симоны Халеп в матче с полькой Агнешкой Радваньской на турнире в Майами (США) признан лучшим по итогам 2018 года, сообщает официальный сайт тура.

За удар Халеп проголосовали 48% респондентов.

Также в топе находились Агнешка Радваньска, получившая 31% глосов, представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй (11%) и Онс Жабер (10%) из Туниса.

На прошедшей неделе Симона Халеп была признана «Теннисисткой года» в Румынии.
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