Ольга Савчук показала награду от Международной федерации тенниса

Ольга Савчук попала в список лауреатов премии Международной федерации тенниса (ITF) «За заслуги перед игрой» в прошлом году. В этом сезоне теннисистка завершила свои выступления в профессиональном туре после Открытого чемпионата США.Савчук также была представлена в «Зал славы» украинского тенниса. На счету спортсменки 29 сыгранных матчей в 26 матчевых встречах в составе национальной команды в Кубке Федерации. В сезоне-2017 Савчук впервые в карьере выступила в четвертьфинале парной сетки на турнире Большого Шлема (на Ролан Гаррос), а также установила личный рекорд в рейтинге - 33 место.Сейчас Ольга Савчук работает в качестве наставника на межсезонных сборах наших теннисисток в Киеве.