Серена Уильямс: Мои поражения становятся более важными новостями, чем победы

Американская теннисистка Серена Уильямс считает, что её поражения являются большим поводом для новостей, чем победы.«Я чувствую себя востребованной, — приводит слова Серены Tennis World USA. - Но факт в том, что мои поражения становятся более важными новостями, чем победы. Это говорит о том, что болельщики верят в мою игру, моё мастерство. Так что это здорово, я не против.Я отлично себя чувствую. Я с удовольствием играю в теннис, это отличный спорт. Вы можете играть профессионально или для отдыха. Это отличный способ оставаться в форме. Так что это отличный спорт, и я чувствую, что многие девушки могут отлично чувствовать себя, занимаясь любимымым видом спорта – теннисом.Я никогда не играла каждую неделю. Я никогда не играла 30 турниров в год. Я не играла по юниорам, я ходила в школу, поэтому не перегорела рано. У меня была только пара травм».37-летняя Уильямс – 24-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и четырёхкратная олимпийская чемпионка.В 2018 году она вернулась в тур после рождения ребёнка и сумела выйти в финалы Уимблдона и Открытого чемпионата США. На сегодня Серена является 16-й ракеткой мира в одиночном разряде.