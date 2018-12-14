WTA увеличила срок действия защищенного рейтинга после беременности до трех лет

Женская теннисная ассоциация представила список изменений в правилах, которые будут применены в новом сезоне.Среди них стоит отметить увеличение срока действия защищённого рейтинга (SR) до трёх лет. В случае суррогатного материнства или же усыновлении ребёнка SR можно будет пользоваться два года.Также было увеличено количество турниров, на которых можно использовать защищённый рейтинг (12 вместо 8).При отказе от участия в турнире перед его началом теннисистки будут получать 100% от призовых за первый круг. Теннисистки, заменившие снявшуюся соперницу (лаки-лузеры) в случае победы в первом круге будут получать призовые как за победу в финале квалификации.Теннисистки могут использовать в своих нарядах легинсы и компрессионные шорты как в сочетании с юбкой, так и без неё.