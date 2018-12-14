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WTA увеличила срок действия защищенного рейтинга после беременности до трех лет
WTA увеличила срок действия защищенного рейтинга после беременности до трех летЖенская теннисная ассоциация представила список изменений в правилах, которые будут применены в новом сезоне.

Среди них стоит отметить увеличение срока действия защищённого рейтинга (SR) до трёх лет. В случае суррогатного материнства или же усыновлении ребёнка SR можно будет пользоваться два года.

Также было увеличено количество турниров, на которых можно использовать защищённый рейтинг (12 вместо 8).

При отказе от участия в турнире перед его началом теннисистки будут получать 100% от призовых за первый круг. Теннисистки, заменившие снявшуюся соперницу (лаки-лузеры) в случае победы в первом круге будут получать призовые как за победу в финале квалификации.

Теннисистки могут использовать в своих нарядах легинсы и компрессионные шорты как в сочетании с юбкой, так и без неё.
По материалам: Чемпионат.com
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Теги: Теннис WTA

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