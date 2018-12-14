Серена Уильямс: Никогда не видела себя играющей в 37 лет

Американка Серена Уильямс призналась, что не планировала оставаться в профессиональном теннисе до 37 лет.«Я определённо никогда не видела себя играющей до 37 лет и была уверена, что завершу карьеру ранее, начну заниматься другими делами, – цитирует Уильямс-младшую Tennis World USA. - Однако так вышло, что я люблю играть, люблю соревноваться. Мне нравится теннис, и я не могу от него отказаться».37-летняя Уильямс – 24-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и четырёхкратная олимпийская чемпионка.В 2018 году она вернулась в тур после рождения ребёнка и сумела выйти в финалы Уимблдона и Открытого чемпионата США. На сегодня Серена является 16-й ракеткой мира в одиночном разряде.