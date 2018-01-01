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Экс-тренер Винус Уильямс: 11 лет совместной работы завершились двухминутным звонком
Экс-тренер Винус Уильямс: 11 лет совместной работы завершились двухминутным звонкомБывший тренер Винус Уильямс Дэвид Уитт прокомментировал завершение сотрудничества с американкой, которое длилось с 2007 года.

«Мы оба были очень взволнованны, когда обсуждали это, – цитирует Уитта New York Times. - Потом я сел и задумался: «11 лет совместной работы завершились двухминутным звонком. Вот это да». Одна часть меня думала об этом, тогда как другая понимала и уважала решение Винус.

Мне даже не хочется знать, почему оно было принято – это исключительно её желание и решение. Мы провели чудесное время, но ничто не вечно.

Насколько я понял, она не собирается завершать карьеру. Однако, учитывая её возраст, можно предположить, что количество турниров в 2019 году будет ограничено. Винус не становится моложе и быстрее».

Ранее 38-летняя Уильямс-старшая заявила о желании выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
По материалам: Чемпионат.com
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