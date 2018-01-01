Australian Open. Свитолина, Цуренко, Ястремская и Козлова заявились в основную сетку

В соответствии с рейтингом на 3 декабря, который является отсечкой в основную сетку первого в сезоне турнира «Большого шлема» - Открытого чемпионата Австралии, в Мельбурне сыграют четыре наши теннисистки:(№4),(№27),(№58) и(№97).В альтернативном списке на попадание в основу, который через две недели станет заявочным листом в квалификацию, находятся четыре украинки: Ангелина Калинина, Марта Костюк, Катерина Бондаренко и Катарина Завацкая.В отличие от женщин, ни один украинский теннисист не попал в заявку основной сетки турнира.104 теннисиста обеспечили себе места в основной сетке Открытого чемпионата Австралии-2019.Согласно данным в мировой классификации на 3 декабря, 101 игрок напрямую прошел в основу турнира в Мельбурне. Трое теннисистов воспользовались защищенным рейтингом: Энди Маррей (#2), Янко Типсаревич (#88) и Стив Дарсис (#90).В альтернативный список из украинцев входит Сергей Стаховский (АТР 134).Напомним, Александр Долгополов из-за травмы не выступал в туре с мая и сейчас занимает 300-ю строчку в рейтинге, а Илья Марченко, который после операции выступил в этом году на 12 турнирах и в Кубке Дэвиса, по итогам сезона оказался за пределами топ-600.Матчи основной сетки Australian Open стартуют 14 января, а отборочный турнир пройдёт с 8 по 11 января 2019 года.Матчи основной сетки Australian Open стартуют 14 января, а отборочный турнир пройдёт с 8 по 11 января 2019 года.