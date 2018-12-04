Даяна Ястремская возглавила список лучших молодых теннисисток WTA

4-12-2018, 18:40 191 | Теннис

18-летняя Даяна Ястремская и 16-летняя Марта Костюк вошли в список лучших молодых теннисисток по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).



Ястремская, занимающая 58-е место в рейтинге WTA, возглавила рейтинг, а Костюк заняла в нем седьмое место. Позади Марта оставила канадку Бьянку Андрееску (WTA 156), китаянку Клэр Лю (WTA 144) и американку Кэтрин Беллис (WTA 131).



Напомним, в середине октября Ястремская

Для Костюк,минувший сезон досрочно закончился в начале октября из-за повреждения. 18-летняяи 16-летняявошли в список лучших молодых теннисисток по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).Ястремская, занимающая 58-е место в рейтинге WTA, возглавила рейтинг, а Костюк заняла в нем седьмое место. Позади Марта оставила канадку Бьянку Андрееску (WTA 156), китаянку Клэр Лю (WTA 144) и американку Кэтрин Беллис (WTA 131).Напомним, в середине октября Ястремская выиграла первый в карьере турнир WTA , добыв трофей соревнований в Гонконге.Для Костюк,минувший сезон досрочно закончился в начале октября из-за повреждения.

По материалам: Sportarena