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Александр Долгополов: Уже вышли на корт, хоть и без тенниса пока что
Украинский теннисист Александр Долгополов рассказал о ходе восстановления после травмы руки.
«Как видите, мы уже вышли на корт, хоть и без тенниса пока что. Немного поделали упражнений на ноги, метание и бадминтон», – написал Долгополов.

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