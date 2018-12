Александр Долгополов: Уже вышли на корт, хоть и без тенниса пока что

View this post on Instagram

Всем привет? Как видите,мы уже вышли на корт,хоть и без тенниса пока что. Немного поделали упражнений на ноги,метание и бадминтон. Что скажите,хотите видеть видео и дальше или устали уже?? #rehab#gettingstrong #diadora #thedog #comeback #tennis