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Макинрой: Cмог бы обыграть Серену Уильямс даже в 59 лет
Макинрой: Смог бы обыграть Серену Уильямс даже в 59 летСемикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой заявил, что готов обыграть действующую теннисистку, 23-кратную чемпионку турниров «Большого шлема» Серену Уильямс даже в 59 лет.

«Если бы я продолжал усердно и правильно тренироваться, то смог бы обыграть Серену. С каждым днём сомнений всё меньше, но пока мне это под силу», – цитирует Макинроя Tennis World USA.

Напомним, в июне 2017 года экс первая ракетка мира уже был подвергнут критике за свои слова в адрес Серены Уильямс. Тогда Макинрой заявил, что Серена бы занимала место в восьмой сотне рейтинга ATP, выступай она с мужчинами.
По материалам: Чемпионат.com
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