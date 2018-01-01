Макинрой: Cмог бы обыграть Серену Уильямс даже в 59 лет

Последние новости спорта

14:38 Олег Верняев в десятый раз признан лучшим спортсменом месяца в Украине 44 | Гимнастика / Главные новости спорта

14:19 Андрей Прокунин: Зашли в сезон на твердую четверку 34 | Биатлон

13:49 Промоутер Стивенсона: Адонис продолжает находиться в искусственной коме 50 | Бокс

13:35 Фуркад: Телу все тяжелее переносить нагрузки, но еще на два года меня хватит 56 | Биатлон

13:24 Прима: Дискомфорта от работы на финишном отрезке смешанной эстафеты не чувствовал 57 | Биатлон

11:51 Уайлдер: Я не против реванша с Фьюри, но подрался бы и с Джошуа 79 | Бокс

11:37 Менеджер Уайлдера: Реванш с Фьюри более логичен, чем бой с Джошуа 79 | Бокс

11:23 НБА. Передача Йокича и аллей-уп Кларксона на Нэнса– в топ-10 моментов дня (Видео) 74 | Баскетбол / Видео

10:49 НБА. «Денвер» обыграл «Торонто», «Клипперс» победил «Нью-Орлеан», «Атланта» Леня дома проиграла «Голден Стэйт» и другие результаты (+Видео) 131 | Баскетбол