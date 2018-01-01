Надаль вернется к тренировкам в начале декабря

Испанский теннисит, после перенесенной три недели назад операции на голеностопе, планирует приступить к тренировкам, для подготовки к сезону-2019, в начале декабря этого года. Об этом заявил его дядя и тренер Тони Надаль.«Когда я говорил с Рафаэлем, то у него было намерение вновь приступить к тренировкам 4 или 5 декабря. В таком случае, у него будет больше месяца для того, чтобы набрать хорошую форму к Australian Open», - сказал Тони Надаль.Напомним, последний раз Рафаэль Надаль выходил на корт в сентябре 2018 года – в полуфинале US Open, однако доиграть матч не смог из-за травмы колена. Также испанец отказался от выступления на Итоговом турнире года ATP. Текущий сезон Надаль завершил на 2-й строчке мирового рейтинга ATP.