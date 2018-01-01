Рейтинг ATP. Стаховский поднялся на пять позиций, Марченко – на 202

Вчера, 18:18 300 | Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) 19 ноября опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотне Сергей Стаховский поднялся на пять пунктов и теперь занимает 135-е место.



Александр Долгополов, перенесший операцию на кисти и не выходивший на корт с мая 2018 года, занимает 299-ю строчку рейтинга.



Илья Марченко, который дошел до 1/4 финала на турнире ATP Challenger Tour - Andria E Castel Del Monte Challenger, поднялся на 202 позиции (с 887 места на 685).



В топ-10 мирового рейтинга без изменений. Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович, с преимуществом над испанцем Рафаэлем Надалем в 1565 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира американец Джон Иснер.



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 19.11 2018 г.:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 9045 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7480

3 (3).

4 (5). Александр Зверев (Германия) – 6385

5 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5300

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4710

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4250

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 4095

9 (9). Кеи Нишикори (Япония) - 3590

10 (10). Джон Иснер (США) – 3155

…

135 (140). Сергей Стаховский (Украина) – 422

299 (301). Александр Долгополов (Украина) – 165



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) 19 ноября опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотнеподнялся на пять пунктов и теперь занимает 135-е место., перенесший операцию на кисти и не выходивший на корт с мая 2018 года, занимает 299-ю строчку рейтинга.который дошел до 1/4 финала на турнире ATP Challenger Tour - Andria E Castel Del Monte Challenger, поднялся на 202 позиции (с 887 места на 685).В топ-10 мирового рейтинга без изменений. Возглавляет рейтинг серб, с преимуществом над испанцемв 1565 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира американец1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 9045 очков2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 74803 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 64204 (5). Александр Зверев (Германия) – 63855 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 53006 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 47107 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 42508 (8). Доминик Тим (Австрия) – 40959 (9). Кеи Нишикори (Япония) - 359010 (10). Джон Иснер (США) – 3155135 (140). Сергей Стаховский (Украина) – 422299 (301). Александр Долгополов (Украина) – 165(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)