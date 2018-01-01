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Рейтинг ATP. Стаховский поднялся на пять позиций, Марченко – на 202
Рейтинг ATP. Стаховский поднялся на пять позиций, Марченко – на 202Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) 19 ноября опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотне Сергей Стаховский поднялся на пять пунктов и теперь занимает 135-е место.

Александр Долгополов, перенесший операцию на кисти и не выходивший на корт с мая 2018 года,  занимает 299-ю строчку рейтинга.

Илья Марченко, который дошел до 1/4 финала на турнире ATP Challenger Tour - Andria E Castel Del Monte Challenger, поднялся на 202 позиции (с 887 места на 685).

В топ-10 мирового рейтинга без изменений. Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович, с преимуществом над испанцем Рафаэлем Надалем в 1565 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира американец Джон Иснер.

Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 19.11 2018 г.:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 9045 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) —  7480
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6420
4 (5). Александр Зверев (Германия) – 6385
5 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5300
6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4710
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4250
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 4095
9 (9). Кеи Нишикори (Япония) - 3590
10 (10). Джон Иснер (США) – 3155

135 (140). Сергей Стаховский (Украина) – 422
299 (301). Александр Долгополов (Украина) – 165

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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