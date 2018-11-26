Рейтинг WTA. Козлова, Костюк и Бондаренко укрепили свои позиции

Вчера, 18:08 157 | Теннис

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 26 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



В первой сотне мировой классификации четыре украинские теннисистки: Элина Свитолина (4-я), Леся Цуренко (27), Даяна Ястремская (58), на две позиции поднялась Катерина Козлова (97).



Места во второй сотне мировой классификации занимают также четыре украинки. Ангелина Калинина сохранила 110-ю позицию, на два пункта поднялась Марта Костюк (121), на один – Катерина Бондаренко (133), а Катарина Завацкая по-прежнему – 186-я.



В Топ-10 мирового рейтинга все теннисистки остались на прежних позициях. Лидером мировой классификации остается румынка Симона Халеп, опережая ближайшую преследовательницу немку Анжелику Кербер на 1046 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира россиянка Дарья Касаткина.



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 26.11.2018г.:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 6921 очко

2 (2). Анжелика Кербер (Германия) – 5875

3 (3). Каролин Возняцки (Дания) – 5586

4 (4). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5350

5 (5). Наоми Осака (Япония) – 5115

6 (6). Слоан Стивенс (США) – 5023

7 (7). Петра Квитова (Чехия) – 4630

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 4465

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4335

10 (10). Дарья Касаткина (Россия) - 3415

…

27 (27). Леся Цуренко (Украина) – 1755

58 (58). Даяна Ястремская (Украина) – 967

97 (99). Катерина Козлова (Украина) – 637

110 (110). Ангелина Калинина (Украина) – 545

121 (123). Марта Костюк (Украина) – 493

133 (134). Катерина Бондаренко (Украина) – 456

186 (186). Катарина Завацкая (Украина) - 319



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе) Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 26 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации четыре украинские теннисистки:(4-я),(27),(58), на две позиции поднялась(97).Места во второй сотне мировой классификации занимают также четыре украинки.сохранила 110-ю позицию, на два пункта поднялась(121), на один –(133), апо-прежнему – 186-я.В Топ-10 мирового рейтинга все теннисистки остались на прежних позициях. Лидером мировой классификации остается румынка Симона Халеп, опережая ближайшую преследовательницу немку Анжелику Кербер на 1046 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира россиянка Дарья Касаткина.1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 6921 очко2 (2). Анжелика Кербер (Германия) – 58753 (3). Каролин Возняцки (Дания) – 55864 (4). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 53505 (5). Наоми Осака (Япония) – 51156 (6). Слоан Стивенс (США) – 50237 (7). Петра Квитова (Чехия) – 46308 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 44659 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 433510 (10). Дарья Касаткина (Россия) - 341527 (27). Леся Цуренко (Украина) – 175558 (58). Даяна Ястремская (Украина) – 96797 (99). Катерина Козлова (Украина) – 637110 (110). Ангелина Калинина (Украина) – 545121 (123). Марта Костюк (Украина) – 493133 (134). Катерина Бондаренко (Украина) – 456186 (186). Катарина Завацкая (Украина) - 319