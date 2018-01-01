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Сборная Франции: Турниры Большого Шлема убивают Кубок Дэвиса
Сборная Франции по теннису разразилась критикой из-за изменений в формате Кубка ДэвисаТеннисисты сборной Франции разразились критикой на ITF (Международная федерация тенниса) из-за спорных изменений в формате проведения Кубка Дэвиса.

В минувшее воскресенье французы проиграли последний финал в традиционном формате турнира, однако, похоже, что больше они обеспокоены будущим Кубка Дэвиса.

«Есть другие способы найти деньги. Турниры Большого Шлема могли бы дать часть своих доходов, и Кубок Дэвиса был бы спасен.
Необходимо было найти способы облегчить расписание, у нас было много хороших идей, чтобы сохранить это соревнование. Были другие решения», - сказал Николя Маю.

Его товарищ по команде Люка Пуи, который проиграл решающую встречу в финале в матче против Марина Чилича, также был весьма критичен в своих высказываниях.

«В прошлом году я плакал от радости, в этом году я плакал, потому что мне было грустно. Я не собираюсь менять свое мнение о новом формате турнира. Что касается меня, я больше не буду играть в Кубке Дэвиса. Это был последний раз», - заявил Пуи.

«Турнир уже не будет прежним, это будет нечто другое. Я искренне надеюсь, что это не будет называться Кубком Дэвиса.  Игра на двух сетах - это не Кубок Дэвиса», - добавил капитан сборной Франции Янник Ноа.

Напомним, в воскресенье, 25 декабря сборная Хорватии со счетом 3:1 одержала победу в финале Кубка Дэвиса-2018 над прошлогодними чемпионами турнира - командой Франции. Для Хорватии это вторая в истории победа в Кубке Дэвиса.
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