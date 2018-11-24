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Свитолина: Получила несколько советов от Дэвида Хэя. Никогда не злите меня! (Фото)
Украинская теннисистка Элина Свитолина в Лондоне сфотографировалась с двумя известными британскими боксёрами — Энтони Джошуа и Дэвидом Хэем.

«Получила несколько советов от Дэвида Хэя. Никогда, никогда не злите меня!» — написала Свитолина в Instagram.


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Напомним, в 2018 году Свитолина выиграла турниры в Брисбене (Австралия), Дубае (ОАЭ), Риме (Италия), а также стала победительницей Итогового чемпионата WTA в Сингапуре.

В рейтинге WTA 24-летняя теннисистка занимает четвертое место. Всего за карьеру Элина выиграла 13 турниров WTA в одиночном разряде.
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