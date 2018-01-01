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Кубок Дэвиса. Сборная Хорватии одержала победу в финале над командой Франции
Кубок Дэвиса. Сборная Хорватии одержала победу в финале над командой Франции. Фото Paul Zimmer/ daviscup.comСборная Хорватии одержала победу в финале Кубка Дэвиса над действующим чемпионом командой Франции со счетом 3:1.

В четвертом матче финального противостояния седьмая ракетка мира хорват Марин Чилич обыграл в трёх сетах француза Люка Пуи, занимающего в мировом рейтинге 32-е место, со счетом
7:6 (3), 6:3, 6:3.

Поединок продолжался 2 часа 19 минут. За это время Чилич реализовал три брейк-пойнта из 12-ти, в Пуи не сумел заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Марина семь эйсов и четыре двойные ощибки, а его соперник десять раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь счет в личных встречах стал 2:0 в пользу хорвата.

Ранее Марин Чилич обыграл Жо-Вильфрида Цонгу – 6:3, 7:5, 6:4, а Борна Чорич нанес поражение Жереми Шарди – 6:2, 7:5, 6:4. Французам удалось продлить финальную серию после того, как Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю в парном разряде обыграли Ивана Додига и Мате Павича – 6:4, 6:4, 3:6, 7:6(3), но хорваты довели дело до победы.

Таким образом, сборная Хорватии одолела команду Франции со счетом 3:1 и во второй раз в истории завоевала «Кубок Дэвиса».
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