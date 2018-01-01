Андрия. Стаховский не смог пробиться в полуфинал

Теннис. ATP Challenger Tour - ANDRIA E CASTEL DEL MONTE CHALLENGER. Андрия (Италия). Хард. Призовой фонд € 43,000. Одиночный разряд. 32 участника.



В Андрии (Италия) на турнире ATP Challenger Tour - Andria E Castel Del Monte Challenger с призовым фондом € 43,000 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.144-я ракетка мира, 32-летний украинец, посеянный под пятым номером, проиграл лидеру посева, 100-й ракетке мира 20-летнему французу. Матч продолжался лишь 55 минут и завершился в пользу француза со счетом 6:0, 6:4.По ходу встречи Стаховский не сумел заработать ни одного брейк-пойнта, один раз подал навылет и совершил четыре двойные ошибки. На счету Умбера четыре брейка, пять эйсов и две двойные. Между собой теннисисты играли впервые.За выход в финал турнира Умбер поспорит с немцем Кевином Кравейцем, который одержал волевую победу над итальянцем Федерико Джайо - 7:6(4), 4:6, 7:6(5).Уго Умбер (Франция, 1) – Сергей Стаховский (Украина, 5) -6:0, 6:4Кевин Кравейтц (Германия) – Федерико Джайо (Италия) – 7:6(4), 4:6, 7:6(5)