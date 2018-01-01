Адрия. Ужиловский не прошел в финал в парном разряде

Вчера, 19:07 74 | Теннис

В Адрии (Италия) на турнире ATP Challenger Tour - ANDRIA E CASTEL DEL MONTE CHALLENGER с призовым фондом € 43,000 в парном разряде состоялся первый полуфинальный матч.



Украинец Владимир Ужиловский (187-й в парном рейтинге ATP) и его напарник белорус Владимир Игнатик (568) уступили голландцу Давиду Пелу (150) и швейцарцу Марку-Андреа Хюслеру (174) со счетом 5:7, 4:6.



Поединок продолжался 1 час 8 минут. За это время Ужиловский и Игнатик реализовали свой единственный брейк-пойнт, в то время, как соперники реализовали - три из пяти. Украинец и белорус выполнили три эйса и совершили четыре двойные ошибки, а Пел и Хюслер семь раз подали навылет и избежали ошибок на подаче.



Напомним, что в одиночном разряде Владимир Ужиловский на старте квалификации проиграл соотечественнику Илье Марченко (4:6, 3:6).



