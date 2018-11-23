Свитолина: Когда ты фаворит, то чувствуешь большую уверенность и твоя уверенность давит на соперников

Украинская теннисистка Элина Свитолина в интервью УНИАН
рассказала, каких усилий ей стоила победа на Итоговом турнире WTA в Сингапуре и поделилась планами на 2019 год. Спортсменка также прокомментировала заметные перемены в своем внешнем облике- Элина, это было ваше второе участие на Итоговом турнире. Год назад вы отправлялись в Сингапур одной из фавориток, но так и не преодолели групповой раунд. В этом году не многие давали вам хоть какие-то шансы, но вы превзошли ожидания и добыли титул! В каком статусе вам комфортнее - главной претендентки на победу или "темной лошадки"?
- Это интересный вопрос. Я много думала об этом. В нынешнем году, как вы правильно заметили, не было высоких ожиданий - ни со стороны болельщиков, ни даже с моей стороны. Соперницы тоже знали, что вторая половина сезона у меня прошла не лучшим образом. Но, с другой стороны, когда ты фаворит, то чувствуешь большую уверенность, и твоя уверенность давит на соперников. В общем, тяжело сказать, в каком статусе играть легче. Как бы то ни было, в любой ситуации ты выходишь на корт и делаешь свою работу.- Наблюдая за вашим прогрессом за последние годы, нельзя не отметить, что вы постоянно меняетесь. В прошлом году вы значительно улучшили подачу, в этом году стали сильнее ментально, психологически, научились принимать поражения и возвращаетесь после них на корт еще сильнее. Вместе с этими изменениями растет и ваш рейтинг. Какой компонент игры или психологии вам необходимо укрепить, чтобы стать номером один в мире?
- В теннисе нет мелочей, и нет какого-то одного компонента, который может позволить тебе стать первой ракеткой мира. Для меня есть только один действенный рецепт - работать на корте и максимально выкладываться на тренировках. Если ты отдаешься этому процессу на 100 процентов, то результат не заставит себя ждать.- Самая заметная внешняя перемена, случившаяся с вами в 2018 году – это, конечно, то, что вы похудели. Это было ваше решение или решение тренера? Чем оно было мотивировано? И комфортно ли вам в нынешней «весовой категории»?
- Этот вопрос был, пожалуй, самым популярным в этом сезоне, и мне нравится следить за его обсуждением среди болельщиков, поэтому оставим здесь небольшую загадку (улыбается). Комфортно ли мне? По ходу сезона были моменты, когда было не так просто адаптироваться к изменениям, но сейчас уже чувствую себя абсолютно комфортно на корте. Мы с командой предполагали, что результаты, возможно, на некоторое время ухудшатся. Но пока что-то не попробуешь, никогда не узнаешь, поможет тебе это или нет. Мне нужно было найти баланс. Имею ввиду, в первую очередь, качество передвижения по корту, потому что передвижение - одно из самых сильных моих игровых свойств. Для меня важно вносить в игру что-то новое, ведь теннис не стоит на месте, все игроки развиваются. Нельзя постоянно делать одно и то же. Иначе будешь откатываться назад.- Изменилось ли ваше питание? Часто ли приходится отказывать себе во вкусной, но калорийной еде? По какому блюду больше всего скучаете?
- Вместе со специалистами я перепробовала несколько методов питания и выбрала тот, который мне подходит - употреблять пищу в правильное для меня время. Для меня важно четко совмещать режим питания и режим тренировок. Я очень строго отношусь к своему режиму: сон, питание, тренировки - все это находится под постоянным контролем.- Кто вам готовит чаще всего?
- Когда приезжает в гости мама или вы приезжаете к ней, то полностью доверяетесь ей в выборе рациона? Когда я на турнирах, то питаюсь, в основном, в отеле, где проживаю. Если снимаю дом, тогда готовлю сама, мне это доставляет удовольствие, но нужно, чтобы для этого было достаточно времени. Когда приезжаю домой в Одессу, тут уже мной занимается бабушка, которая всегда переживает, что я мало ем (смеется), и я полностью доверяю ее кулинарным талантам. Если же ко мне в гости приезжает мама, то она всегда балует меня любимой украинской кухней.- Какой момент в прошедшем сезоне был для вас самым сложным?
- Один из самых сложных - это было поражение на Ролан Гаррос, потому что я была достаточно хорошо готова к этому турниру, и для меня, и для моих болельщиков поражение в третьем раунде стало небольшим шоком. Но это не был конец света, нужно было двигаться дальше, ведь меня ожидало еще 15 турниров.- На Итоговом турнире даже через экран телевизора чувствовался ваш запредельный настрой и мотивация. А кто или что служило вам главной мотивацией к победе?
- Ну, все секреты я вам раскрывать не буду (смеется). Но настрой действительно был очень серьезный, вы правы. Эта победа - это результат моей упорной работы за последние два года. Каждый матч в Сингапуре был невероятно тяжелый! Например, встреча с Возняцки, когда для выхода в полуфинал мне нужно было выиграть "всего" один сет. Кажется - это так мало, но достичь этого удается только ценой неимоверных усилий. Ведь соперница по ту сторону сетки точно так же, как и ты, готова сражаться до последнего. Нужно отметить и мою команду, которая всегда находила нужные слова для меня. Энди Беттлс (тренер Элины) помог отыскать мне свой путь к победе. Далеко не всегда все шло идеально, непростой момент был в первом сете финального матча. Но мне удалось переломить ход поединка и добыть победу.- Начиная с юного возраста вы тренируетесь и играете за рубежом, и теперь даже говорите по-русски с легким акцентом. Часто ли бываете в Украине, и сколько времени удается уделять родным?
- В Украину, к сожалению, я приезжаю не так часто, как хотелось бы. Хочется больше времени проводить на родине, особенно в Одессе. Украина - это часть меня. Я открыта для болельщиков, недавно в Киеве была специальная встреча с ними - понимаю, что такие мероприятия необходимы. Семья, конечно, стоит для меня на первом месте, и спасибо родителям, которые приезжают на некоторые турниры меня поддержать. Те эмоции, которые переживаешь, когда мы вместе, и люди, которые поддерживают в любой ситуации - это для меня самое ценное.- Украинская диаспора одна из самых многочисленных в мире. В какой стране вам оказывали в этом году самый теплый прием?
- Тяжело выделить одну страну. Было очень много болельщиков, которые меня поддерживали. Я чувствовала очень много тепла с их стороны. В Дубае, в Риме – на тех турнирах, на которых я хорошо выступала, была отличная поддержка. То же самое было и в Сингапуре. Всегда приятно видеть украинские флаги на трибунах. Насколько это возможно, я стараюсь уделять время общению с болельщиками. Мы с моим менеджером, к примеру, всегда ищем возможность выделять нашим поклонникам билеты на матчи, хотя на крупных турнирах это организовать довольно сложно.- Вы активный пользователь соцсетей. Болельщики ведут себя в "мировой паутине" по-разному, некоторые пишут и неадекватные комментарии, не понимая, что спортсмен - живой человек и спорт состоит не из одних побед, случаются и поражения. Что хотели бы передать этим людям?
- Конечно, люди как хвалят, так и критикуют. Я публичный человек, поэтому отношусь к этому нормально. Я выступаю на больших турнирах, которые смотрят много людей. Понимаю, что многие этого от меня требуют, но, к сожалению, я не могу выиграть все матчи в течение года. Есть люди, которые не понимают, какую работу я проделываю вне корта. Они видят только то, что я публикую в соцсетях. Меня это не огорчает, но, признаюсь, немножко злит, потому что они не видят мою работу с командой. Немного странно, когда говорят, что я мало тренируюсь. Что хотелось бы им передать? Следите за мной и радуйтесь результатам (смеется)!- Есть ли какой-то персонаж в культуре, с которым вы себя сравниваете? Или фильм, похожий на вашу историю?
- Лучше скажу не о персонаже, а о живом человеке. Меня очень мотивирует Коби Брайант. У него есть прозвище "Блэк мамба". Я читала его книгу и мне нравится его философия. Если коротко, то она подразумевает перевоплощение. Ты выходишь на баскетбольную площадку или на теннисный корт и представляешь, что ты - это не ты... Мысленно можно наделить себя сверхсилой и стать другим человеком.- В теннисной тусовке обнаружили закономерность: та девушка, которая выйдет в брючном костюме на официальный прием по поводу открытия Итогового турнира, этот турнир и выиграет. В прошлом году это сделала Возняцки, а в этом году - вы. А вы вообще суеверны?
- В следующие году, наверное, все наденут брюки на прием, будет интересно на это посмотреть (смеется). Что касается примет, то у меня их, пожалуй, нет. Тренер хорошо знает, что меня выводит из себя, - это неорганизованность. У меня перед матчем все должно быть налажено до мелочей! Меня лучше не выводить из себя, иначе я могу быть очень злой (смеется). А вообще, стараюсь не задумываться о тех моментах, которые я не могу контролировать. Стараюсь делать все возможное в той ситуации, на которую я могу повлиять. Брать лишнее в голову - значит серьезно себе навредить.- Вы закончили 2018 год на четвертом месте в рейтинге WTA. Какие у вас цели на следующий сезон?
- Их много. Будет много турниров, на которых мне нравится выступать. В Риме, например, я всегда очень мотивирована. Турниры Большого Шлема - это вообще задача №1. Эти задачи у меня не на год, а на всю карьеру. Для меня важно быть готовой ментально, потому что иногда эмоции тебя захлестывают. Также нужно быть готовой в физическом плане, ведь самая распространенная причина того, почему игроки не могут показывать стабильных результатов из года в год - это травмы.- В прошлом году вы утверждали, что еще не чувствуете, что можете быть первой ракеткой мира. Сейчас уже появилось ощущение, что вы ментально готовы к этому?
- В топ-10 большая конкуренция, много игроков на хорошем уровне. Восемь лучших теннисисток мира невероятно стабильны на протяжении всего сезона. Стабильность для меня самое важное качество, оно в приоритете. Считаю, что в следующем году я буду чувствовать себя еще увереннее. У меня есть все, чтобы достичь вершины. Остается только выходить на корт, тренироваться.- Что бы вы выбрали, появись у вас такая возможность: стать первой ракеткой мира или выиграть турнир Большого шлема?
- Тяжелый вопрос. Наверное, все-таки выбрала бы Большой шлем. Потому что если ты его выиграешь, то на 99 процентов станешь и первой ракеткой.- Игровой график у вас очень напряженный. И все же, какова вероятность того, что вы сыграете в составе сборной Украины на матчах Кубка Федерации в феврале?
- Я уже говорила об этом с капитаном нашей команды Михаилом Филимой. Я планирую играть за сборную в феврале. Думаю, у нас будет очень сильная команда. К сожалению, мне не удалось помочь сборной в 2018 году - по ходу сезона были небольшие травмы и проблемы с расписанием. Теперь я рассчитываю, что буду играть, очень люблю ту атмосферу, которая создается у нас в команде. И здорово, что мы играем в Польше, потому что, думаю, приедут много наших болельщиков. В Англию им было бы тяжелее приехать и получить визы.- Конец года для теннисистов - долгожданное время для отпуска. Какой он - ваш идеальный отдых?
- После победы в Сингапуре я ездила на море на пару дней. Дальше в планах - родная Одесса... Конечно, очень важно хорошо отдохнуть, последние три месяца прошли фактически вне дома, поэтому, признаюсь, в конце сезона, в Сингапуре, было уже очень тяжело. Хотелось домой.- Не так давно вы выложили в Instagram фото, на котором вы играете на бильярде. А какие виды спорта, помимо тенниса, вам нравятся?
- Я слежу за многими видами спорта - за футболом, баскетболом. Иногда могу сыграть на бильярде, нравится также дартс, который очень распространен в Англии. Но все-таки играть в теннис у меня получается лучше всего (смеется).- На ваших матчах на Уимблдоне присутствовал Андрей Шевченко. Нет ли у вас желания побывать на матче национальной сборной Украины по футболу?
- Мы знакомы с Андреем, и мне очень приятно, что когда он в Лондоне во время Уимблдона, он приходит на мои матчи поддержать меня. Конечно, хотела бы попасть на поединок нашей сборной, но пока не удается совпасть нашим графикам...