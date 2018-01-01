Андрия. Илья Марченко вышел в 1/4 финала

Вчера, 20:08 91 | Теннис

В Андрии (Италия) на турнире ATP Challenger Tour - Andria E Castel Del Monte Challenger с призовым фондом € 43,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



Прошедший через квалификацию, 31-летний украинец Илья Марченко, занимающий в рейтинге ATP 887-ю строчку, нанес поражение 107-й ракетке мира, 23-летнему итальянцу Лоренцо Сонего, посеянному под вторым номером, со счетом 6:4, 6:4.



За 1 час 36 минут, проведенные на корте, Марченко реализовал три брейк-пойнта из 12-ти возможных, а Сонего – реализовал один из двух. Илья выполнил восемь эйсов и допустил две двойные ошибки против четырех эйсов и одной двойной у итальянца. Между собой теннисисты играли впервые.



За выход в полуфинал турнира Марченко сразится с итальянцем Филиппо Бальди (8), который обыграл боснийца Алдина Сеткича – 7:6(6), 6:4.



Ранее Марченко и Балди не встречались.



Ранее сегодня в 1/4 финала также вышел украинец



Теннис. ATP Challenger Tour - ANDRIA E CASTEL DEL MONTE CHALLENGER. Андрия (Италия). Хард. Призовой фонд € 43,000. Одиночный разряд. 32 участника.

Второй круг

Илья Марченко (Украина) – Лоренцо Сонего (Италия) – 6:4, 6:4

Филиппо Бальди (Италия, 8) – Алдин Сеткич (Босния и Герцоговина) – 7:6(6), 6:4 В Андрии (Италия) на турнире ATP Challenger Tour - Andria E Castel Del Monte Challenger с призовым фондом € 43,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Прошедший через квалификацию, 31-летний украинец, занимающий в рейтинге ATP 887-ю строчку, нанес поражение 107-й ракетке мира, 23-летнему итальянцу, посеянному под вторым номером, со счетом 6:4, 6:4.За 1 час 36 минут, проведенные на корте, Марченко реализовал три брейк-пойнта из 12-ти возможных, а Сонего – реализовал один из двух. Илья выполнил восемь эйсов и допустил две двойные ошибки против четырех эйсов и одной двойной у итальянца. Между собой теннисисты играли впервые.За выход в полуфинал турнира Марченко сразится с итальянцем Филиппо Бальди (8), который обыграл боснийца Алдина Сеткича – 7:6(6), 6:4.Ранее Марченко и Балди не встречались.Ранее сегодня в 1/4 финала также вышел украинец Сергей Стаховский Илья Марченко (Украина) – Лоренцо Сонего (Италия) – 6:4, 6:4Филиппо Бальди (Италия, 8) – Алдин Сеткич (Босния и Герцоговина) – 7:6(6), 6:4