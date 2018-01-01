Андрия. Стаховский вышел в 1/4 финала

Теннис. ATP Challenger Tour - ANDRIA E CASTEL DEL MONTE CHALLENGER. Андрия (Италия). Хард. Призовой фонд € 43,000. Одиночный разряд. 32 участника.

В Андрии (Италия) на турнире ATP Challenger Tour - Andria E Castel Del Monte Challenger с призовым фондом € 43,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.144-я ракетка мира, 32-летний украинец, посеянный под пятым номером, одержал победу над 20-летним итальянцем(WC), занимающим в рейтинге ATP 620-ю строчку, со счетом 6:4, 6:0.Поединок продолжался 1 час 7 минут. За это время Стаховский взял пять подач Каруаны и не удержал одну свою. На счету Сергея семь эйсов и две двойные ошибки, а соперник два раза подал навылет и один раз ошибся на подаче. Между собой теннисисты играли впервые.За выход в полуфинал соревнований Стаховский поспорит с лидером посева, 100-й ракеткой мира 20-летним французом Уго Умбером, который был сильнее белоруса Владимира Игнатика – 7:6(6), 6:3.Ранее Стаховский и Умбер не встречались.Сергей Стаховский (Украина, 5) - Лиам Каруана (Италия, WC) -Уго Умбер (Франция, 1) – Владимир Игнатик (Беларусь) - 7:6 (6), 6:3