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Андрия. Стаховский вышел в 1/4 финала
Андрия. Стаховский вышел в 1/4 финалаВ Андрии (Италия) на турнире ATP Challenger Tour - Andria E Castel Del Monte Challenger с призовым фондом € 43,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

144-я ракетка мира, 32-летний украинец Сергей Стаховский, посеянный под пятым номером, одержал победу над 20-летним итальянцем Лиамом Каруаной (WC), занимающим в рейтинге ATP 620-ю строчку, со счетом 6:4, 6:0.

Поединок продолжался 1 час 7 минут. За это время Стаховский взял пять подач Каруаны и не удержал одну свою. На счету Сергея семь эйсов и две двойные ошибки, а соперник два раза подал навылет и один раз ошибся на подаче. Между собой теннисисты играли впервые. 

За выход в полуфинал соревнований Стаховский поспорит с лидером посева, 100-й ракеткой мира 20-летним французом Уго Умбером, который был сильнее белоруса Владимира Игнатика – 7:6(6), 6:3.

Ранее Стаховский и Умбер не встречались.

Теннис. ATP Challenger Tour - ANDRIA E CASTEL DEL MONTE CHALLENGER. Андрия (Италия). Хард. Призовой фонд € 43,000. Одиночный разряд. 32 участника.
Второй круг
Сергей Стаховский (Украина, 5) - Лиам Каруана (Италия, WC) -
Уго Умбер (Франция, 1) – Владимир Игнатик (Беларусь) -  7:6 (6), 6:3

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