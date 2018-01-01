Адрия. Ужиловский на отказе соперников вышел в полуфинал парного разряда

Вчера, 14:19 105 | Теннис

В Адрии (Италия) на турнире ATP Challenger Tour - ANDRIA E CASTEL DEL MONTE CHALLENGER с призовым фондом € 43,000 в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.



Украинец Владимир Ужиловский (187-й в парном рейтинге ATP) и его напарник белорус Владимир Игнатик (568) стали участниками полуфинала после того, как их соперники, вторая пара турнира белорусу Андрей Василевский (130) и итальянец Даниэль Браччиали (95) снялись с турнира.



По решению Tennis Integrity Unit Браччиали вчера был пожизненно



Напомним, что Владимир Ужиловский на старте квалификации в одиночном разряде проиграл соотечественнику Илье Марченко (4:6, 3:6).



В Адрии (Италия) на турнире ATP Challenger Tour - ANDRIA E CASTEL DEL MONTE CHALLENGER с призовым фондом € 43,000 в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.Украинец(187-й в парном рейтинге ATP) и его напарник белорус(568) стали участниками полуфинала после того, как их соперники, вторая пара турнира белорусу(130) и итальянец(95) снялись с турнира.По решению Tennis Integrity Unit Браччиали вчера был пожизненно отстранен от выступлений и посещений турниров за договорной матч в 2011 году. На него также наложен штраф в размере $250,000.Напомним, что Владимир Ужиловский на старте квалификации в одиночном разряде проиграл соотечественнику Илье Марченко (4:6, 3:6).