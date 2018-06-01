Рейтинг ATP. Александр Зверев стал четвертой ракеткой мира, Стаховский потерял два пункта

Сегодня, 08:19 0 | Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) 19 ноября опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотне Сергей Стаховский потерял два пункта и теперь занимает 140-е место.



Александр Долгополов, перенесший операцию на кисти и не выходивший на корт с мая 2018 года, занимает 301-ю строчку рейтинга.



В топ-10 мирового рейтинга произошла одна перестановка. Немецкий теннисист Александр Зверев после



Возглавляет рейтинг серб



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 19.11 2018 г.:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 9045 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7480

3 (3).

4 (5). Александр Зверев (Германия) – 6385

5 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5300

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4710

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4250

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 4095

9 (9). Кеи Нишикори (Япония) - 3590

10 (10). Джон Иснер (США) – 3155

…

140 (138). Сергей Стаховский (Украина) – 407

301 (299). Александр Долгополов (Украина) – 165



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) 19 ноября опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотне Сергей Стаховский потерял два пункта и теперь занимает 140-е место.Александр Долгополов, перенесший операцию на кисти и не выходивший на корт с мая 2018 года, занимает 301-ю строчку рейтинга.В топ-10 мирового рейтинга произошла одна перестановка. Немецкий теннисист Александр Зверев после победы на Итоговом чемпионате ATP стал четвертой ракеткой мира, сместив на пятую строчку аргентинца Хуана Мартина Дель Потро.Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович , увеличив отрыв от испанца Рафаэля Надаля до 1565 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира американец Джон Иснер.1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 9045 очков2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 74803 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 64204 (5). Александр Зверев (Германия) – 63855 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 53006 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 47107 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 42508 (8). Доминик Тим (Австрия) – 40959 (9). Кеи Нишикори (Япония) - 359010 (10). Джон Иснер (США) – 3155140 (138). Сергей Стаховский (Украина) – 407301 (299). Александр Долгополов (Украина) – 165