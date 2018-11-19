Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко, Ястремская и Козлова остались на прежних позициях

Сегодня, 15:46 0 | Теннис

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 19 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



В первой сотне мировой классификации четыре украинские теннисистки все сохранили прежние позиции: Элина Свитолина (4-я), Леся Цуренко (27), Даяна Ястремская (58) и Катерина Козлова (99).



Места во второй сотне мировой классификации занимают также четыре украинки. На один пункт поднялась Ангелина калинина (110), пять потеряла Марта Костюк (123), один – Катерина Богдаренко (134), три - Катарана Завацкая (186)..



В Топ-10 мирового рейтинга все теннисистки остались на прежних позициях. Лидером мировой классификации остается румынка Симона Халеп, опережая ближайшую преследовательницу немку Анжелику Кербер на 1046 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира россиянка Дарья Касаткина.



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 19.11.2018г.:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 6921 очко

2 (2). Анжелика Кербер (Германия) – 5875

3 (3). Каролин Возняцки (Дания) – 5586

4 (4). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5350

5 (5). Наоми Осака (Япония) – 5115

6 (6). Слоан Стивенс (США) – 5023

7 (7). Петра Квитова (Чехия) – 4630

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 4465

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4335

10 (10). Дарья Касаткина (Россия) - 3415

…

27 (27). Леся Цуренко (Украина) – 1755

58 (58). Даяна Ястремская (Украина) – 967

99 (99). Катерина Козлова (Украина) – 637

110 (111). Ангелина Калинина (Украина) – 545

123 (118). Марта Костюк (Украина) – 493

134 (133). Катерина Бондаренко (Украина) – 456

186 (183). Катарина Завацкая (Украина) - 319



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе) Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 19 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации четыре украинские теннисистки все сохранили прежние позиции: Элина Свитолина (4-я), Леся Цуренко (27), Даяна Ястремская (58) и Катерина Козлова (99).Места во второй сотне мировой классификации занимают также четыре украинки. На один пункт поднялась Ангелина калинина (110), пять потеряла Марта Костюк (123), один – Катерина Богдаренко (134), три - Катарана Завацкая (186)..В Топ-10 мирового рейтинга все теннисистки остались на прежних позициях. Лидером мировой классификации остается румынка Симона Халеп, опережая ближайшую преследовательницу немку Анжелику Кербер на 1046 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира россиянка Дарья Касаткина.1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 6921 очко2 (2). Анжелика Кербер (Германия) – 58753 (3). Каролин Возняцки (Дания) – 55864 (4). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 53505 (5). Наоми Осака (Япония) – 51156 (6). Слоан Стивенс (США) – 50237 (7). Петра Квитова (Чехия) – 46308 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 44659 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 433510 (10). Дарья Касаткина (Россия) - 341527 (27). Леся Цуренко (Украина) – 175558 (58). Даяна Ястремская (Украина) – 96799 (99). Катерина Козлова (Украина) – 637110 (111). Ангелина Калинина (Украина) – 545123 (118). Марта Костюк (Украина) – 493134 (133). Катерина Бондаренко (Украина) – 456186 (183). Катарина Завацкая (Украина) - 319