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Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко, Ястремская и Козлова остались на прежних позициях
Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко, Ястремская и Козлова остались на прежних позицияхЖенская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 19 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
 
В первой сотне мировой классификации четыре украинские теннисистки все сохранили прежние позиции: Элина Свитолина (4-я), Леся Цуренко (27), Даяна Ястремская (58) и Катерина Козлова (99).
 
Места во второй сотне мировой классификации занимают также четыре украинки. На один пункт поднялась Ангелина калинина (110), пять потеряла Марта Костюк (123), один – Катерина Богдаренко (134), три - Катарана Завацкая (186)..

В Топ-10 мирового рейтинга все теннисистки остались на прежних позициях. Лидером мировой классификации остается румынка Симона Халеп, опережая ближайшую преследовательницу немку Анжелику Кербер на 1046 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира россиянка Дарья Касаткина.
 
Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 19.11.2018г.:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 6921 очко
2 (2). Анжелика Кербер (Германия) – 5875
3 (3). Каролин Возняцки (Дания) – 5586
4 (4). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5350
5 (5). Наоми Осака (Япония) – 5115
6 (6). Слоан Стивенс (США) – 5023
7 (7). Петра Квитова (Чехия) – 4630
8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 4465
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4335
10 (10). Дарья Касаткина (Россия) - 3415

27 (27). Леся Цуренко (Украина) – 1755
58 (58). Даяна Ястремская (Украина) – 967
99 (99). Катерина Козлова (Украина) – 637
110 (111). Ангелина Калинина (Украина) – 545
123 (118). Марта Костюк (Украина) – 493
134 (133). Катерина Бондаренко (Украина) –  456
186 (183). Катарина Завацкая (Украина) - 319

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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