Итоговый турнир ATP. Победа Зверева над Джоковичем: обзор финального матча (Видео)

Сегодня, 09:49 84 | Теннис / Видео



Зверев стал первым немцем с 1995 года, которому удалось завоевать трофей Nitto ATP Finals.







Немецкий теннисист Александр Зверев впервые в карьере стал победителем Итогового турнира ATP , проходившего в Лондоне (Великобритания). В финале Зверев обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:3 Зверев стал первым немцем с 1995 года, которому удалось завоевать трофей Nitto ATP Finals.