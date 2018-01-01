Новак Джокович: Выиграть у одного соперника дважды за неделю нелегко

Сегодня, 08:38 98 | Теннис

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение от Александра Зверева из Германии в финале Итогового чемпионата АТР в Лондоне.

Джокович и Зверев дважды встречались на турнире. В группе серб выиграл со счетом



«Поздравляю, Саша, ты сегодня играл намного лучше, чем в группе, - приводит слова Джоковича Ubitennis. - Я очень рад за Сашу, мы хорошо знаем друг друга, у нас очень хорошие отношения. Определённо, выиграть у одного соперника дважды за неделю нелегко. Да и победа над Роджером всем и всегда придаёт уверенности.



Саша отлично продвигается вверх по рейтингу, да и его форхенд стал очень силён. Может ли Саша выиграть турнир «Большого шлема»? Уверен, что он будет фаворитом в любом турнире, в котором примет участие».



Зверев впервые выиграл Итоговый чемпионат АТР, обыграв Джоковича в финале Первая ракетка мира сербский теннисистпрокомментировал поражение отиз Германии в финале Итогового чемпионата АТР в Лондоне.Джокович и Зверев дважды встречались на турнире. В группе серб выиграл со счетом 6:4, 6:1 «Поздравляю, Саша, ты сегодня играл намного лучше, чем в группе, - приводит слова Джоковича Ubitennis. - Я очень рад за Сашу, мы хорошо знаем друг друга, у нас очень хорошие отношения. Определённо, выиграть у одного соперника дважды за неделю нелегко. Да и победа над Роджером всем и всегда придаёт уверенности.Саша отлично продвигается вверх по рейтингу, да и его форхенд стал очень силён. Может ли Саша выиграть турнир «Большого шлема»? Уверен, что он будет фаворитом в любом турнире, в котором примет участие».