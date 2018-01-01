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Новак Джокович: Выиграть у одного соперника дважды за неделю нелегко
Новак Джокович: Выиграть у одного соперника дважды за неделю нелегкоПервая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение от Александра Зверева из Германии в финале Итогового чемпионата АТР в Лондоне.
Джокович и Зверев дважды встречались на турнире. В группе серб выиграл со счетом 6:4, 6:1.

«Поздравляю, Саша, ты сегодня играл намного лучше, чем в группе, - приводит слова Джоковича Ubitennis. - Я очень рад за Сашу, мы хорошо знаем друг друга, у нас очень хорошие отношения. Определённо, выиграть у одного соперника дважды за неделю нелегко. Да и победа над Роджером всем и всегда придаёт уверенности. 

Саша отлично продвигается вверх по рейтингу, да и его форхенд стал очень силён. Может ли Саша выиграть турнир «Большого шлема»? Уверен, что он будет фаворитом в любом турнире, в котором примет участие».

Зверев впервые выиграл Итоговый чемпионат АТР, обыграв Джоковича в финале
По материалам: Чемпионат.com
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