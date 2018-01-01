Зверев впервые выиграл Итоговый чемпионат АТР, обыграв Джоковича в финале

В Лондоне (Великобритания) на



21-летний немец Александр Зверев (3), занимающий в мировом рейтинге пятое место, нанес поражение первой ракетке мира, 31-летнему сербу Новаку Джоковичу (1) со счетом 6:4, 6:3.



Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время Джокович реализовал свой единственный брейк-пойнт, а Зверев реализовал четыре из шести. На счету Александра десять эйсов и три двойные ошибки, а Новак один раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку. Благодаря этой победе немец сравнял счет в личном противостоянии с сербом – 2:2.



Напомним, на групповом этапе Зверев победил хорвата Марина Чилича - 7:6(5), 7:6(1), американца Джона Иснера - 6:7(2), 6:3, 6:4 и проиграл Джоковичу – 4:6, 1:6. В полуфинале Зверев нанес поражение швейцарцу



Таким образом, Зверев стал первым немцем с 1995 года, которому удалось завоевать трофей Nitto ATP Finals.



Теннис. ATP. Итоговый турнир. Лондон (Великобритания). Крытые корты, хард. Призовой фонд $8,500,000. Одиночный разряд. 8 участников.

Финал

Александр Зверев (Германия, 3) - Новак Джокович (Сербия, 1) – 6:4, 6:3 В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP - Nitto ATP Finals с призовым фондом $8,500,000 в одиночном разряде состоялся финальный матч.21-летний немец(3), занимающий в мировом рейтинге пятое место, нанес поражение первой ракетке мира, 31-летнему сербу(1) со счетом 6:4, 6:3.Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время Джокович реализовал свой единственный брейк-пойнт, а Зверев реализовал четыре из шести. На счету Александра десять эйсов и три двойные ошибки, а Новак один раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку. Благодаря этой победе немец сравнял счет в личном противостоянии с сербом – 2:2.Напомним, на групповом этапе Зверев победил хорвата Марина Чилича - 7:6(5), 7:6(1), американца Джона Иснера - 6:7(2), 6:3, 6:4 и проиграл Джоковичу – 4:6, 1:6. В полуфинале Зверев нанес поражение швейцарцу Роджеру Федереру - 7:5, 7:6(5)Таким образом, Зверев стал первым немцем с 1995 года, которому удалось завоевать трофей Nitto ATP Finals.Александр Зверев (Германия, 3) - Новак Джокович (Сербия, 1) – 6:4, 6:3