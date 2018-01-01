Леся Цуренко попала в десятку сильнейших теннисисток в игре на приеме

Вчера, 18:27 97 | Теннис

WTA приводит итоговую статистику выступлений теннисисток в 2018 году.



Леся Цуренко попала в рейтинг топ-10 теннисисток, которые показали наивысший процент выигранных геймов на приеме. Так, украинка за 44 матча выиграла 42,4% геймов, которые проходили на подаче её соперницы. Это - восьмой результат в туре.



Лидером по этому показателю стала Симона Халеп: 48,5% в 55 играх.

WTA приводит итоговую статистику выступлений теннисисток в 2018 году.попала в рейтинг топ-10 теннисисток, которые показали наивысший процент выигранных геймов на приеме. Так, украинка за 44 матча выиграла 42,4% геймов, которые проходили на подаче её соперницы. Это - восьмой результат в туре.Лидером по этому показателю стала Симона Халеп: 48,5% в 55 играх.

По материалам: Большой теннис Украины