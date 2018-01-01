На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Александр Зверев: В финале надо сыграть безошибочно, чтобы получить хотя бы шанс на победу
Александр Зверев: В финале надо сыграть безошибочно, чтобы получить хотя бы шанс на победуНемецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от финального матча Итогового чемпионата ATP в Лондоне с сербом Новаком Джоковичем.

«Сейчас Новак — лучший игрок мира. Очень сложно обыграть его. Он проиграл один матч за последние шесть месяцев и показывает потрясающий теннис. Нужно сыграть безошибочно, чтобы получить хотя бы шанс на победу. Надеюсь, у меня получится», — цитирует Зверева официальный сайт ATP.

Напомним, на групповом этапе Джокович обыграл Зверева со счетом 6:4, 6:1.

В полуфинале Зверев взял верх над швейцарцем Роджером Федерером со счётом 7:5, 7:6(5), а Джокович обыграл представителя ЮАР Кевина Андерсона — 6:2, 6:2.

Призовой фонд Итогового чемпионата ATP составил $ 8,5 млн. В прошлом сезоне болгарин Григор Димитров в финале обыграл Давида Гоффена из Бельгии. Оба теннисиста не попали на турнир 2018 года.
По материалам: Чемпионат.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Итоговый чемпионат ATP. Победа Зверева над Федерером: обзор матча 1/2 финала (Видео)
Александр Зверев: Федерер на этом покрытии просто невероятный игрок!
Итоговый турнир ATP. Александр Зверев: Надеюсь, у меня еще есть шанс выйти в полуфинал
Итоговый чемпионат ATP. Новак Джокович обыграл Александра Зверева
Победа Александра Зверева над Роджером Федерером в финале «Мастерс» в Монреале (Видео)
Федерер: Предпочел бы сыграть в финале Итогового с Рафой
Джокович: Очень горжусь своими достижениями на турнире в Индиан-Уэллсе
Новак Джокович: «Эту победу я посвящаю своему отцу»
 
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Майк Брайан и Джек Сок – победители Итогового чемпионата ATP
Леся Цуренко попала в десятку сильнейших теннисисток в игре на приеме
Александр Зверев: В финале надо сыграть безошибочно, чтобы получить хотя бы шанс на победу
Итоговый чемпионат ATP. Джокович обыграл Андерсона и стал вторым финалистом
Итоговый чемпионат ATP. Победа Зверева над Федерером: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Последние новости спорта

19:23 Майк Брайан и Джек Сок – победители Итогового чемпионата ATP 104 | Теннис / Главные новости спорта

18:59 УХЛ. «Донбасс» в овертайме взял верх над «Белым Барсом» 85 | Хоккей

18:27 Леся Цуренко попала в десятку сильнейших теннисисток в игре на приеме 100 | Теннис

17:55 Александр Зверев: В финале надо сыграть безошибочно, чтобы получить хотя бы шанс на победу 94 | Теннис

17:22 Игрушечные Винни Пухи, подаренные Ханю на Гран-при в Москве, заняли 30 мешков 111 | Фигурное катание

16:47 Тарас Маркович – бронзовый призер ЧМ U-23 по вольной борьбе 118 | Борьба / Главные новости спорта

16:05 Юзуру Ханю пришел на костылях на церемонию награждения Гран-при России 94 | Фигурное катание

15:56 Мейвезер и Нацукава проведут выставочный бой 31 декабря 98 | Бокс

15:39 УХЛ. «Кременчук» забросил 10 шайб «Ледяным Волкам», «Днепр» выиграл у МХК «Динамо» 98 | Хоккей

12:37 НБА. Блок-шот и победный трехочковый Джимми Батлера – возглавляет топ-10 моментов дня (Видео) 113 | Баскетбол / Видео

Все новости

ФОТО

Усик vs Белью (Фото боя)

Усик vs Белью: финальная пресс-конференция (Фото)

Усик vs Белью: открытая тренировка (Фото, Видео)

Деревянченко vs Джейкобс (Фото боя)

Деревянченко vs Джейкобс: Взвешивание (Фото, Видео)

Деревянченко vs Джейкобс: финальная пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер и Фьюри устроили потасовку в ходе пресс-тура (Фото, Видео)

ВИДЕО

НБА. Блок-шот и победный трехочковый Джимми Батлера – возглавляет топ-10 моментов дня (Видео)

Итоговый чемпионат ATP. Победа Зверева над Федерером: обзор матча 1/2 финала (Видео)

НБА. Аллей-уп на Дэвиса и блок-шот Таунса - в топ-10 моментов дня (Видео)

НБА. Данк Леня – в топ-5 моментов дня (Видео)

Австрийка Гассер первой выполнила тройное сальто на сноуборде (Видео)

НБА. Лучшие моменты в исполнении Леброна Джеймса в матче с «Портлендом» (Видео)

НБА. Победный бросок Реджи Буллока возглавляет топ-10 моментов дня (Видео)



Топ-новости недели

Майк Брайан и Джек Сок – победители Итогового чемпионата ATP
Тарас Маркович – бронзовый призер ЧМ U-23 по вольной борьбе
Мария Музычук стала бронзовым призером ЧМ по шахматам
Илона Прокопевнюк, Кристина Береза и Ирина Коляденко – призеры молодежного ЧМ по спортивной борьбе
Итоговый чемпионат ATP. Джокович одержал третью победу, обыграв Чилича


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2018 (224)
Октябрь 2018 (454)
Сентябрь 2018 (458)
Август 2018 (488)
Июль 2018 (452)
Июнь 2018 (445)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ чемпионат мира
Показать все теги