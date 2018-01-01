Александр Зверев: В финале надо сыграть безошибочно, чтобы получить хотя бы шанс на победу

Вчера, 17:55 93 | Теннис

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от финального матча



«Сейчас Новак — лучший игрок мира. Очень сложно обыграть его. Он проиграл один матч за последние шесть месяцев и показывает потрясающий теннис. Нужно сыграть безошибочно, чтобы получить хотя бы шанс на победу. Надеюсь, у меня получится», — цитирует Зверева официальный сайт ATP.



Напомним, на групповом этапе Джокович обыграл Зверева со счетом 6:4, 6:1.



В полуфинале Зверев взял верх над швейцарцем



Призовой фонд Итогового чемпионата ATP составил $ 8,5 млн. В прошлом сезоне болгарин Григор Димитров в финале обыграл Давида Гоффена из Бельгии. Оба теннисиста не попали на турнир 2018 года.

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от финального матча Итогового чемпионата ATP в Лондоне с сербом Новаком Джоковичем «Сейчас Новак — лучший игрок мира. Очень сложно обыграть его. Он проиграл один матч за последние шесть месяцев и показывает потрясающий теннис. Нужно сыграть безошибочно, чтобы получить хотя бы шанс на победу. Надеюсь, у меня получится», — цитирует Зверева официальный сайт ATP.Напомним, на групповом этапе Джокович обыграл Зверева со счетом 6:4, 6:1.В полуфинале Зверев взял верх над швейцарцем Роджером Федерером со счётом 7:5, 7:6(5), а Джокович обыграл представителя ЮАР Кевина Андерсона — 6:2, 6:2.Призовой фонд Итогового чемпионата ATP составил $ 8,5 млн. В прошлом сезоне болгарин Григор Димитров в финале обыграл Давида Гоффена из Бельгии. Оба теннисиста не попали на турнир 2018 года.