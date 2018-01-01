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Итоговый чемпионат ATP. Джокович обыграл Андерсона и стал вторым финалистом
Итоговый чемпионат ATP. Джокович обыграл Андерсона и стал вторым финалистомВ Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP с призовым фондом $8,500,000 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч. 

Первая ракетка мира, 31-летний серб Новак Джокович (1) уверенно обыграл 32-летнего южноафриканца Кевина Андерсона (4), занимающего в мировом рейтинге шестое место, со счетом 6:2, 6:2.

За 1 час 15 минут, проведенные на корте, Джокович реализовал четыре брейк-пойнта из девяти возможных и не позволил Андерсону заработать ни одного брейк-пойнта. Новак шесть раз подал навылет и один раз ошибся на подаче против четырех эйсов и трех двойных ошибок у Кевина. Теперь счет их личных встреч стал 8:1 в пользу серба.

В финале Джоковичу предстоит сразиться с немцем Александром Зверевым, который выбил из борьбы швейцарца Роджера Федерера.
На данный момент в личном противостоянии Джоковича и Зверева ничья – 1:1.

Теннис. ATP. Итоговый турнир. Лондон (Великобритания). Крытые корты, хард. Призовой фонд $8,500,000. Одиночный разряд. 8 участников.
1/2 финала
Новак Джокович (Сербия, 1) – – Кевин Андерсон (ЮАР, 4) – 6:2, 6:2
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