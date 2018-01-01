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Итоговый чемпионат ATP. Победа Зверева над Федерером: обзор матча 1/2 финала (Видео)
21-летний Теннисист из Германии Александр Зверев впервые вышел в финал Итогового чемпионата ATP, который проходит в Лондоне (Великобритания), одержав победу над 37-летним швейцарцем Роджером Федерером со счетом 7:5, 7:6(5). Теперь в личном противостоянии теннисистов счет стал равный – 3:3.
В финале Зверев встретится с победителем второго полуфинала между сербом Новаком Джоковичем и Кевином Андерсоном из ЮАР.

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