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Итоговый чемпионат ATP. Джокович одержал третью победу, обыграв Чилича
Итоговый чемпионат ATP. Джокович одержал третью победу, обыграв ЧиличаВ Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP с призовым фондом $8,500,000 в одиночном разряде завершились матчи  группового этапа.

Первая ракетка мира, 31-летний серб Новак Джокович (1) взял верх над 30-летним хорватом Марином Чиличем (5), занимающим в мировом рейтинге седьмое место, со счетом 7:6(7), 6:2.

За 1 час 35 минут игрового времени Джокович реализовал два брейк-пойнта из восьми имевшихся и не позволил Чиличу заработать ни одного брейк-пойнта. Новак выполнил три эйса и избежал двойных ошибок на подаче, а Марин восемь раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Счет личных встреч теннисистов стал 17:2 в пользу серба.

Таким образом, Джокович выиграл все три матча и с первого места в группе Густаво Куэртена вышел в полуфинал, где его соперником будет Кевин Андерсон из ЮАР, занявший в группе Ллейтона Хьюитта второе место.

Напомним, второй полуфинальной парой стали швейцарец Роджер Федерер и немец Александр Зверев.

Теннис. ATP. Итоговый турнир. Лондон (Великобритания). Крытые корты, хард. Призовой фонд $8,500,000. Одиночный разряд. 8 участников.
Группа Густаво Куэртена. Третий тур.
Новак Джокович (Сербия, 1) – Марин Чилич (Хорватия, 5) –7:6(7), 6:2
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