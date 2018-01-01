Александр Зверев: Федерер на этом покрытии просто невероятный игрок!

Сегодня, 20:45 0 | Теннис

21-летний теннисист из Германии Александр Зверев, который стал самым молодым полуфиналистом Итогового чемпионата АТР за последние девять лет, прокомментировал победу над американцем Джоном Иснером -



«Конечно же это здорово — выйти в полуфинал, но турнир ещё не закончился. Теперь, в полуфинале, остались только самые сильные соперники— приводит слова Зверева пресс-служба АТР. - Завтра я играю с Роджером Федерером, и это будет очень сложный, но, надеюсь, очень хороший матч. Посмотрим, как далеко я смогу пройти. Очевидно, что это будет очень сложный матч, так как Роджер на этом покрытии, на крытом корте, просто невероятный игрок!».



Напомним, второй полуфинальной парой стали серб

21-летний теннисист из Германии Александр Зверев, который стал самым молодым полуфиналистом Итогового чемпионата АТР за последние девять лет, прокомментировал победу над американцем Джоном Иснером - 7:6 (5), 6:3 и предстоящую встречу со швейцарцем Роджером Федерером «Конечно же это здорово — выйти в полуфинал, но турнир ещё не закончился. Теперь, в полуфинале, остались только самые сильные соперники— приводит слова Зверева пресс-служба АТР. - Завтра я играю с Роджером Федерером, и это будет очень сложный, но, надеюсь, очень хороший матч. Посмотрим, как далеко я смогу пройти. Очевидно, что это будет очень сложный матч, так как Роджер на этом покрытии, на крытом корте, просто невероятный игрок!».Напомним, второй полуфинальной парой стали серб Новак Джокович и южноафриканец Кевин Андерсон.