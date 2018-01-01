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Итоговый чемпионат ATP. Зверев одержал вторую победу, обыграв Иснера, и вышел в полуфинал
Итоговый чемпионат ATP. Зверев одержал вторую победу, обыграв Иснера, и вышел в полуфиналВ Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP с призовым фондом $8,500,000 в одиночном разряде проходят матчи группового этапа.

Пятая ракетка мира, 21-летний немец Александр Зверев (3) нанес поражение 33-летнему американцу Джону Иснеру (8), занимающему в мировом рейтинге десятое место, со счетом 7:6(5), 6:3.

Теннисисты играли 1 час 21 минуту. По ходу поединка у соперников было по одному брейк-пойнту, при этом Зверев сумел его реализовать, а Иснер – нет. На счету победителя 18 эйсов и две двойные ошибки, а американец десять раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 5:1 в пользу немецкого теннисиста. 

Таким образом, Зверев со второго места в группе Густаво Куэртена выходит в полуфинал, так как серб Новак Джокович даже в случае поражения от хорвата Марина Чилича займет первое место, опередив Зверева по личной победе.

Таким образом, определились обе полуфинальные пары:

Роджер Федерер (Швейцария) – Александр Зверев (Германия)
Новак Джокович (Сербия) – Кевин Андерсон) ЮАР.

Теннис. ATP. Итоговый турнир. Лондон (Великобритания). Крытые корты, хард. Призовой фонд $8,500,000. Одиночный разряд. 8 участников.
Группа Густаво Куэртена
Александр Зверев (Германия, 3) - Джон Иснер (США, 8) – 6:7(2), 6:3, 6:4
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