Даяна Ястремская стала второй самой юной чемпионкой года в WTA

Сегодня, 17:05 21 | Теннис

WTA приводит итоговую статистику выступлений теннисисток в 2018 году.



Украинка Даяна Ястремская попала в список самых молодых победительниц сезона.



Ястремская, которая в октябре завоевала дебютный титул WTA в Гонконге, оказалась на втором месте после сербки Ольги Данилович. Финал сербки против россиянки Анастасии Потаповой стал самым молодым за последние 13 лет в туре.



Напомним, что Даяна Ястремская на пути к первому трофею за все пять матчей не проиграла соперницам ни одного сета.



Также в рейтинг самых юных чемпионок года попали Арина Соболенко из Беларуси и японка Наоми Осака.

WTA приводит итоговую статистику выступлений теннисисток в 2018 году.Украинка Даяна Ястремская попала в список самых молодых победительниц сезона.Ястремская, которая в октябре завоевала дебютный титул WTA в Гонконге, оказалась на втором месте после сербки Ольги Данилович. Финал сербки против россиянки Анастасии Потаповой стал самым молодым за последние 13 лет в туре.Напомним, что Даяна Ястремская на пути к первому трофею за все пять матчей не проиграла соперницам ни одного сета.Также в рейтинг самых юных чемпионок года попали Арина Соболенко из Беларуси и японка Наоми Осака.