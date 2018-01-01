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Даяна Ястремская стала второй самой юной чемпионкой года в WTA
Даяна Ястремская стала второй самой юной чемпионкой года в WTAWTA приводит итоговую статистику выступлений теннисисток в 2018 году.

Украинка Даяна Ястремская попала в список самых молодых победительниц сезона.

Ястремская, которая в октябре завоевала дебютный титул WTA в Гонконге, оказалась на втором месте после сербки Ольги Данилович. Финал сербки против россиянки Анастасии Потаповой стал самым молодым за последние 13 лет в туре.

Напомним, что Даяна Ястремская на пути к первому трофею за все пять матчей не проиграла соперницам ни одного сета.

Также в рейтинг самых юных чемпионок года попали Арина Соболенко из Беларуси и японка Наоми Осака.
Даяна Ястремская стала второй самой юной чемпионкой года в WTA
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