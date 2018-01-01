Польская теннисистка Агнешка Радваньска завершила карьеру

Польская теннисистка Агнешка Радваньска объявила о завершении профессиональной карьеры.«Хочу поделиться с вами одним из самых важных решений в моей жизни. Сегодня, после 13 лет участия в теннисных турнирах, я решила закончить карьеру. Это было трудно. Я рада, что у меня осталось много хороших воспоминаний: 20 титулов турниров WTA, чемпионат WTA в Сингапуре, финал Уимблдона и многие другие.К сожалению, я больше не могу тренироваться и играть на должном уровне. В последнее время мой организм не позволяет бороться так, как мне хотелось бы. Мне приходиться признать, что я больше не могу соответствовать необходимым кондициям», — приводит слова 29-летней теннисистки пресс-служба WTA.Радваньска начала карьеру в сезоне-2005. За это время она выиграла 20 одиночных титулов, два парных и заработала $27,683,807 призовых. Лучшим результатов Агнешки была вторая строчка мирового рейтинга.